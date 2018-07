Napoli : test col Wolfsburg l'11 agosto : ANSA, - Napoli, 6 LUG - Il Napoli affronterà i tedeschi del Wolfsburg in amichevole l'11 agosto prossimo. Il test precampionato si giocherà alle 19.30 alla Volkswagen Arena di Wolfsburg come riporta ...

Sciopero trasporti - a Napoli la protesta dei lavoratori Anm : 'De Magistris dimettiti' : Agenzia Vista, Napoli, 22 giugno 2018 Anm la protesta dei sindacati sotto Palazzo San Giacomo, sindaco dimettiti I lavoratori del trasporto pubblico dell'Anm protestano sotto Palazzo San Giacomo ...

Calciomercato Napoli - mossa a sorpresa per la porta : è testa a testa : Calciomercato Napoli – Importanti movimenti nelle ultime ore in casa Napoli, in entrata ed uscita. Dopo l’arrivo di Verdi è stata definita una cessione, si tratta di Jorginho al Manchester City, limate le ultime distanze, il centrocampista è pronto a partire per l’Inghilterra, già individuato il sostituto, si tratta di Fabian Ruiz del Betis. mossa a sorpresa per quanto riguarda la porta, in pole sembra Areola del Psg ma il club ...

Audio e testo di Giungla di Lele - il ritorno discografico con il nuovo singolo dedicato a Napoli : Giungla di Lele è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 15 giugno e già disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download. A più di un anno di distanza dalla vittoria tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Lele torna in radio e sul mercato discografico con un nuovo progetto: Giungla di Lele è un brano scritto dal cantante stesso e prodotto dal noto Michele ...

Ordinanza movida sicura - domani il primo test nella notte di Napoli : Nuove zone, norme più stringenti, sanzioni più severe. domani mattina il sindaco de Magistris firmerà, con entrata in vigore immediata, la nuova cosiddetta 'Ordinanza movida', che va a sostituire ...

Terremoto nei cinquestelle a Napoli - la consigliera comunale Menna si dimette per protesta contro il patto con la Lega : «Ho ricevuto degli incarichi universitari tali da rendere impossibile lo svolgimento di Consigliere comunale con la dedizione e il rigore con cui ho lavoro questi due anni. Questo il motivo...

Napoli - AMBULANZA E INFERMIERE SEQUESTRATI/ Video - operatore preso a testate con casco : emergenza quotidiana : NAPOLI, sequestrano AMBULANZA per soccorrere centauro morto, vVideo, una scena shock: letto infilato nell’auto di traverso, autista costretto a guidare dietro minacce e violenze(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:17:00 GMT)

Calcio - Champions League 2018-2019 : tutte le fasce per il sorteggio. Juventus testa di serie - Inter in quarta - Napoli in seconda e la Roma… : La Champions League 2018-2019 prenderà forma soltanto il 30 agosto quando a Montecarlo si svolgerà il sorteggio della fase a gironi. Alla massima competizione continentale parteciperanno 32 squadre che come sempre saranno divise in 8 gironi da 4 formazioni ciascuno (le prime due accedono agli ottavi di finale). Ben 26 squadre sono già certe della partecipazione alla prossima Champions League, le altre sei usciranno dai lungi preliminari/playoff ...

Napoli-Crotone 1-0 | La diretta Insigne super - Milik segna di testa : Il Napoli di Sarri, reduce dalla vittoria di Marassi sulla Sampdoria e per la prima volta in questo campionato aritmeticamente fuori dalla lotta per la conquista dello scudetto, saluta i propri...

Diretta/ Napoli Crotone : streaming video e tv - i testa a testa. Quote - probabili formazioni e orario : Diretta Napoli Crotone info streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live. Zenga al San Paolo per salvarsi, 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:47:00 GMT)

Douglas Costa posta la bara di Insigne. Il Napoli protesta : "Inaccettabile" : Difficilmente i rapporti tra Napoli e Juve torneranno ad essere sereni. Le tensioni che ci sono state anche durante il campionato, continuano ancora adesso, con la Juve sul pullman a festeggiare e il ...

Gazebo M5s-Lega - a Napoli contestazione dei centri sociali. Cori e lanci di carta igienica : “Avete dimenticato il Sud” : Proteste a Napoli, dove alcuni attivisti dei centri sociali hanno organizzato una contestazione davanti ai Gazebo informativi del Movimento 5 stelle e a quelli della Lega, allestiti per permettere ai supporter di votare il contratto di governo. “Per una poltrona avete dimenticato la terra dei fuochi”. Insurgencia, il centro sociale che da sempre contesta la Lega e Matteo Salvini questa volta ne ha anche per i grillini. “Onorevole tu la vieni a ...

Napoli - un cadavere nel parcheggio : morto con un colpo di pistola alla testa : Il cadavere di un uomo di circa 45 anni, riverso a terra con un colpo di pistola alla testa, è stato ritrovato questa mattina in un'area di parcheggio a Napoli, in via Nelson Mandela, nel quartiere ...

Napoli - scoperto cadavere nel parcheggio : morto con un colpo alla testa : Il cadavere di un uomo di circa 45 anni, riverso a terra con un colpo di pistola alla testa, è stato ritrovato questa mattina in un'area di parcheggio a Napoli, in via Nelson Mandela, nel quartiere ...