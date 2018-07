Napoli | emergenza a sinistra | Ancelotti punta su due giovani

Napoli - torna l'emergenza rifiuti a Pianura : sversamenti abusivi e rom a caccia di cibo : torna il caldo e tornano i rifiuti in strada a Pianura. Nel quartiere flegreo, ai confine Ovest della città di Napoli, nulla è cambiato dopo il primo grande allarme lanciato nelle scorse settimane. Le ...

Napoli - AMBULANZA E INFERMIERE SEQUESTRATI/ Video - operatore preso a testate con casco : emergenza quotidiana : NAPOLI, sequestrano AMBULANZA per soccorrere centauro morto, vVideo, una scena shock: letto infilato nell’auto di traverso, autista costretto a guidare dietro minacce e violenze(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:17:00 GMT)

Napoli - è emergenza inquinamento : si vive un anno in meno per lo smog : 'A Napoli si vive dagli 8 ai 12 mesi in meno a causa dell'inquinamento atmosferico, che è la probabile terza causa di morte nel mondo'. È il dato, calcolato sull'aspettativa di vita dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che emerge dal primo confronto tra esperti sull'inquinamento atmosferico a Napoli, organizzato dall'...

Napoli - vertice in prefettura per l'emergenza aggressioni al personale del 118 : L?emergenza delle aggressioni contro il personale del 118, sarà il tema da affrontare nella riunione convocata dalla prefettura di Napoli per mercoledì 16 maggio. Il comitato...

Napoli - spranga contro ambulanza : infermiera protegge paziente/ Emergenza sicurezza - appello alle istituzioni : Napoli, passante rompe vetro ambulanza in codice rosso. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le ultime notizie: infermiera con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:55:00 GMT)