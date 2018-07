Napoli e il teatro dell’Anticaglia | qui recitò Nerone | talmente “bravo” da provocare un

Laetitia Casta al Napoli teatro Festival : 'L'amore? Ha tante variabili - come le stelle' : Su Napoli entrambi fanno commenti encomiastici. Lei: 'La amo perché è ribelle. Ha il mare, bella gente ha tutto'. Lui: 'È un mondo ricco, non di soldi, ma di cultura, disperazione e bellezza. Qui mi ...

Teatro Verdi - 10 domande del Meetup ABG Salerno a De Luca e Napoli. : Mancano i costi analitici di produzione quanto ad artisti, tecnici, fornitori, allestimenti; manca una politica dei prezzi per famiglie, minori, disabili, under 30. Perché il Comune non promuove ...

Napoli teatro Festival - in scena Renato Carpentieri - : Un ex avvocato di successo fa, da virtuoso, una confessione pubblica: si accusa con ironia e sarcasmo, di colpe, di debolezze e di egoismi, per costruire una maschera in cui tutti possano arrivare a ...

Napoli " Ali Chahrour in scena al Teatro Trianon Viviani : Gli spettacoli di Chahrour traggono ispirazione dalla memoria collettiva araba. Rivisitando tradizioni saldamente ancorate, l'artista indaga arrivando a cogliere i segreti dell'antica terra della ...

Napoli la nuova stagione 2018-2019 del teatro SANNAZARO con Lara Sansone - Isa Danieli e Benedetto Casillo un viaggio del teatro partenopeo ... : Dal sostegno e la riscoperta dei grandi classici della tradizione partenopea, al teatro contemporaneo nazionale, dalla linea a volte ritornano, pensata per riproporre gli spettacoli più interessanti ...

Napoli - presentata la stagione 2018/ 2019 del Teatro Augusteo : Questo il cartellone degli spettacoli in abbonamento: dal 26 ottobre al 4 novembre 2018 "Belle ripiene, una commedia dimagrante", con Rossella Brescia, Tosca D'Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela ...

Napoli - presentata la stagione 2018/2019 del Teatro Augusteo : Concerti, eventi fuori abbonamento e spettacoli per le scuole arricchiranno una sfavillante stagione teatrale. Tra i tanti ci sono il Pink Floyd show incentrato sull'esecuzione integrale della suite "...

Al via l'undicesima edizione del Napoli teatro Festival Italia : Circa 20 spettacoli al giorno, tra mimi, seguipersone, one man band, saranno distribuiti lungo tutto il percorso che va da piazza Dante a Piazza Bellini, passando per Portalba e allungandosi fino al ...

Al Museo Madre di Napoli la prima retrospettiva su Mario Martone tra cinema - teatro e lirica : Si inaugura venerdì 1 giugno al Museo Madre di Napoli la mostra "1977 2018. Mario Martone Museo Madre", dedicata allo straordinario ingegno di Mario Martone, regista teatrale e cinematografico, esponente da 40 anni della migliore cultura italiana partita da Napoli.Continua a leggere