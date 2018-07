Nainggolan illeso in incidente su A1 : ANSA, - AREZZO, 6 LUG - incidente stradale questo pomeriggio, sulla A1 vicino al casello di Arezzo, per il calciatore belga dell'Inter Radja Nainggolan , che viaggiava a bordo di una Ferrari GtC 4 ...

Inter - incidente stradale per Nainggolan : il belga esce illeso : Il ritiro dell'Inter partirà ufficialmente lunedì 9 luglio ad Appiano Gentile e ai nastri di partenza ci saranno anche i cinque nuovi acquisti confezionati da Piero Ausilio. Stefan de Vrij, Kwadwo Asamoah, Lautaro Martinez, Matteo Politano e Radja Nainggolan, infatti, saranno i volti nuovi in casa nerazzurra in attesa di vedere da qui al 18 agosto chi arriverà ancora alla corte del tecnico di Certaldo dato che arriveranno almeno altri tre o ...