Muore a 30 anni | addio Marco | gigante buono

Schianto sulla statale - coppia di turisti Muore : la figlioletta di 2 anni miracolosamente illesa : Due morti e quattro feriti. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 172 all’altezza della zona industriale nord di Fasano, in provincia di Brindisi. La piccola è in ospedale, ma non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Muore ultracentenaria : aveva 106 anni - la sorella ne ha 112 : E’ morta nel sonno la più “giovane” delle due sorelle ultracentenarie Cammalleri di Canicattì (Agrigento). Fifì Cammalleri aveva 106 anni e si è spenta nella sua casa di Canicattì dove viveva con la sorella Diega “Dede’” di 112 anni che e tra le donne più anziane d’Italia e nel mondo. La signorina Fifì, nonostante la sua veneranda età, ha sempre vissuto di “luce riflessa” a causa della ...

Moto contro auto - Muore a 20 anni : rientrava dalla serata dopo il diploma : di Cristina Liguori Un tragico incidente, una distrazione, forse una manovra azzardata. Un giovane di 18 anni di Villaricca, Napoli,, Armando Roselli, è morto dopo aver impattato contro una Smart con ...

Si ricovera per un intervento al naso - Valentina Muore a 33 anni : lascia bimbo di due anni : Valentina Carella è morta appena poche ore dopo il ricovero nel reparto di Otorinolangoiatria del Policlinico di Messina dove era giunta per un intervento chirurgico al setto nasale. La sua scomparsa ha lasciato nella disperazione i familiari che ora chiedono venga accertato quanto sia effettivamente accaduto e l’esatta dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Valentina.Continua a leggere

Madre lo affida al compagno - bimbo di 2 anni Muore per overdose da farmaco antidepressivo : Credendolo al sicuro aveva affidato al compagno la cosa più preziosa della sua vita, il figlioletto di appena 21 mesi, ma al suo ritorno lo aveva trovato senza vita. L'uomo aveva detto che era sfuggito al suo controllo cadendo nella vasca e annegando, ma l'inchiesta ha accertato che in realtà al bimbo era stato somministrato un potente farmaco.Continua a leggere

“Dì alla mamma che l'amo” e poi Muore/ Simra - deceduta a 10 anni per una diagnosi sbagliata : “Dì alla mamma che l'amo” e poi muore: Simra Ali, deceduta a 10 anni per una diagnosi sbagliata allo Sheffield Children's Hospital. Le ultime notizie sui risultati delle indagini(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:14:00 GMT)

Malta - precipita da una scogliera in vacanza : Fabio - promessa del calcio - Muore a 17 anni : Fabio Soto, giocatore 17enne del Coruxo, club della terza serie professionistica spagnola, è morto dopo essere precipitato in mare da una scogliera mentre era in vacanza con gli amici a Malta. "Rabbia, dolore e impotenza. Riposa in pace, resterai per sempre nei nostri cuori".Continua a leggere

Rovigo - ha un malore improvviso e si accascia davanti al figlio : Mattia Muore a 53 anni : Mattia Giacomelli è morto a 53 anni in seguito, con molta probabilità, ad un arresto cardiaco: ha avuto un malore mentre si trovava in un vivaio di piante con il figlio e si è accasciato perdendo i sensi. Molto conosciuto in città, la moglie si trovava in Australia per lavoro quando ha ricevuto la notizia. "La vita è sempre ingiusta".Continua a leggere