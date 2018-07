Municipio X | Le iniziative dell’estate lidense

romadailynews

(Di venerdì 6 luglio 2018) Roma – Entrano nel vivo leapprontate dalX, a seguito della pubblicazione dei bandi “Un mare di idee-Ostiadamare”. La risposta da parte delle associazioni e’ stata piu’ che soddisfacente e il calendario e’ ormai delineato. Sedici le manifestazioni che si terranno fino a settembre inoltrato, coinvolgendo piazze, lungomare ed entroterra. Una estate lidese tutta da vivere all’insegna di arte, musica, teatro e intrattenimento per bambini ed adulti. Alcuni ritorni quale ad esempio la mostra di pittura, scultura e fotografia a cura del Circolo Artistico Lorenzo Viani. Musica classica al Borgo di Ostia Antica con “Cordofonia” con un doppio intento, intrattenere il pubblico e fare da volano per un concorso che coinvolgera’ in seguito, le scuole del territorio. “Estate sul lungomare”, con artisti di ...