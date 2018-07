Mps - archiviazione per Profumo e Viola : no ostacoli a organi vigilanza : Mps, archiviazione per Profumo e Viola: no ostacoli a organi vigilanza L’accusa di ostacolo a Consob e Bankitalia contro l’ex presidente e l’ex ad dell'istituto senese, secondo il giudice, è priva di “fondamento”. Si tratta di una tranche dell'indagine sulla contabilizzazione delle operazioni finanziarie sui derivati Alexandria e ...