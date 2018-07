MotoGP 18 Switch - recensione

eurogamer

(Di venerdì 6 luglio 2018) Sulla carta, l'idea di potersi gustare tutto il fascino dellaanche sotto l'ombrellone non può che ammaliare e mandare in estasi qualsiasi appassionato di questa disciplina. La libertà di fruizione garantita e offerta da Nintendoè un plus, una feature non da poco, capace di garantire successo e ottime vendite non solo a produzioni pensate specificatamente per sfruttare l'hardware della piattaforma nipponica, ma anche a porting già esorditi altrove, come dimostrano gli ottimi risultati ottenuti da Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy in termini di copie distribuite. "Casco in testa ben allacciato", come ama ripetere una conoscenza ben nota agli amanti delle due ruote, ci siamo gettati con immenso ottimismo tra le modalità e le piste messe a disposizione da Milestone nel suo18, capitolo che, a suo modo, rappresenta una piccola rivoluzione per la saga. Come potete ...