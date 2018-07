Morto card Tauran | tessitore dialogo

Morto il cardinale Tauran - annunciò al mondo l'elezione di Papa Francesco : Le note meste del De Profundis risuoneranno presto sotto le maestose volte della Basilica di San Pietro: Sua Eminenza il cardinale Jean-Louis Tauran , Camerlengo di Santa Romana Chiesa, è Morto . Tauran , nato a Bordeaux in Francia 75 anni fa, era da tempo affetto dal morbo di Parkinson. Considerato uno dei massimi profeti del dialogo interreligioso, il suo ricordo vive indelebile nel cuore dei fedeli per l'annuncio dell'Habemus Papa m con cui nel ...

“Non è vero!”. Riccardo - 20 anni - è Morto così. Uno schianto terribile e per il ragazzo non c’è stato niente da fare. La madre - distrutta - avvertita mentre tornava dal lavoro. L’ennesima vita spezzata troppo presto : Vent’anni compiuti da pochi mesi e la voglia di mettersi in gioco. Era un bravo ragazzo Riccardo, gentile, volenteroso, sempre allegro e pieno di vita. Aveva la spensieratezza della gioventù ma la testa sulle spalle. «Avevamo tutto, non ci mancava nulla – dice la mamma, che non riesce a darsi pace – Il mio Riccardo era il nostro sole». Un cuore distrutto quello di Antonella Gambato, come lo è quello di papà Filippo Pozzato, ...