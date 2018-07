Morta nel Fiorentino la nonna d’Europa | aveva 116 anni

Morta nel Fiorentino la nonna dEuropa : aveva 116 anni : Giuseppina Projetto, la donna più anziana d'Italia e d'Europa, stando ai documenti anagrafici, è Morta all'età di 116 anni e 37 giorni nella sua casa di Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze. ...

“È Morta così” : chi era Rebecca - vittima del primo giallo dell’estate nello yacht in Liguria : Il 4 luglio mattina Imperia si è svegliata con un giallo. Il corpo di una giovane donna è stato trovato senza vita nella cabina, dove dormiva da sola, dello yacht di lusso ‘La Polonia’, ormeggiato in Calata Anselmi, nel porto del comune ligure. Il cadavere di una donna inglese, secondo ufficiale di coperta sull’imbarcazione di 30 metri, è stato scoperto dai colleghi, poco dopo le 8 di mercoledì, quando non l’hanno ...

Schianto nella notte sulla statale 16 - Morta 40enne - lascia due figli : Chieti - E' deceduta nella notte nell'ospedale civile di Chieti una donna di 40 anni di Vasto che ieri sera è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla statale 16 Adriatica in località Pagliarelli. La vittima, Cinzia Verna, viaggiava a bordo di una Fiat Panda e si stava recando al lavoro alla Sevel quando avrebbe perso il controllo del mezzo andando a fermare la sua corsa contro il guardrail, che si è conficcato ...

Sudafrica : dichiarata Morta dopo un incidente - viene ritrovata viva nella cella frigorifera dell’obitorio : Una donna era una delle tre persone dichiarate morte in un incidente stradale avvenuto in Sudafrica. Ma la storia ha dell’incredibile: un addetto del personale dell’obitorio di Carletonville, andato a controllare i corpi, ha tirato fuori il corpo della donna dalla cella frigorifera e ha notato che stava ancora respirando. La donna è ora ricoverata in ospedale e il Gauteng Health Department sta cercando di capire come sia potuta avvenire la falsa ...

Giallo a Imperia - donna trovata Morta nella cabina di uno yacht : L'hanno trovata morta nella cabina di un lussuoso yacht ormeggiato in Calata Anselmi, a Imperia. Una donna straniera, di carnagione bianca, trentenne. A trovare il cadavere, questa mattina, sono stati ...

Regno Unito - bambina di 15 mesi Morta nel 2016 : la causa forse un cerotto antidolorifico : Una famiglia di St Austelle Regno Unito, nel 2016 è stata vittima di una tragedia che avrebbe sconvolto qualsiasi nucleo familiare. Amelia, una bimba di soli 15 mesi, è deceduta per colpa di un cerotto antidolorifico indossato dalla madre durante la notte. Il cerotto attaccato sulla pelle dalla donna era Fentanyl, noto analgesico oppioide sintetico. La sostanza era stata trasferita dalla mamma al corpicino della piccola bambina e ciò avrebbe ...

Incidente Mortale sul lavoro - muore uomo travolto dal trattore nel Narnese : Incidente mortale sul lavoro, muore uomo travolto dal trattore nel Narnese Un uomo del '59 è morto oggi pomeriggio, travolto dal trattore con il quale stava lavorando, a Capitone di Narni. La vittima, ...

Dramma nel cuore di Napoli : appartamento va a fuoco - Morta un'anziana : Tragedia nel cuore di Napoli. Una donna di 81 anni, Iole Bosio, è rimasta uccisa nell'incendio della sua abitazione in via Enrico Pessina 73.

«Cameyi è Morta - Cameyi è Morta...» - l'urlo di dolore della mamma della 15enne scomparsa nel 2010 Il pozzo dell'orrore a Porto Recanati : uccisa e sepolta : «Cameyi è morta, Cameyi è morta...Cameyi go home». A otto anni dalla sparizione ad Ancona della figlia 15enne Cameyi Mossamet, la madre Fatema Begum ha ricevuto la notizia...

