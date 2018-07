Morrone | sottosegretario Lega | via correnti di sinistra delle toghe

Giustizia - il sottosegretario della Lega Morrone : “Via correnti di sinistra da toghe”. Legnini : “Bonafede intervenga” : “Mi auguro che la magistratura si liberi dalle correnti. Mi auguro in particolare che si liberi di quelle di sinistra“. Non è una dichiarazione pescata a caso tra le decine di attacchi lanciati negli anni da Silvio Berlusconi alle toghe. Non è neanche un’esternazione da comizio di uno qualsiasi degli ultras di Forza Italia. Al contrario ad auspicare una sorta di estinzione delle correnti di sinistra delle toghe è addirittura il ...