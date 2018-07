Morbillo | muore 17enne in Francia

Bordeaux - 17enne muore di Morbillo : 13.21 Una 17enne è morta di morbillo in seguito "a complicanze neurologiche" al centro ospedaliero di Bordeaux. Lo ha reso noto l'Agenzia regionale della Sanità della Nuova Aquitania. A fine giugno, era stata dichiarata la morte, sempre per morbillo, di 26enne immunodepresso e, a febbraio, di una madre 32enne che non era mai stata vaccinata.