Morbillo in Francia | terza vittima dall' inizio del 2018

Morbillo : in Francia la seconda vittima del 2018 : In Francia un giovane è morto a causa del Morbillo: lo riportano i media francesi, che citano l’agenzia per la salute pubblica, secondo cui è il secondo decesso per la malattia dopo quello di una 32enne a Poitiers. Il paziente 26enne era immunodepresso, ed è stato probabilmente contagiato da un parente. In Francia si registra un’epidemia di Morbillo dallo scorso novembre, in particolare nella regione della Nouvelle Aquitaine. Dal 6 ...