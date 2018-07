Mondiali Russia 2018 | Maradona ed il suo pronostico per i quarti di finale

Mondiali Russia 2018 - l’Inghilterra potrebbe dover rinunciare a Jamie Vardy : Jamie Vardy vicino al forfait ai quarti dei Mondiali Russia 2018, la sua Inghilterra affronterà la Svezia Sembra non dovercela fare per la sfida dei quarti di finale contro la Svezia l’attaccante del Leicester e dell’Inghilterra, Jamie Vardy, che ha saltato la sessione di allenamenti nel ritiro vicino a San Pietroburgo per un problema muscolare all’inguine. Trentuno anni, Vardy non è un titolare della Nazionale dei Tre ...

Mondiali Russia 2018 - brutte notizie dal ritiro del Brasile : rassegna iridata già finita per Danilo : Il difensore brasiliano, infortunatosi nel match contro la Svizzera, ha terminato anzitempo il Mondiale: a confermarlo è lo staff tecnico della Seleçao brutte notizie dal ritiro del Brasile, il difensore Danilo deve dire addio ai Mondiali per un infortunio alla caviglia. Il giocatore 26enne del Manchester City non sarà dunque a disposizione nella delicata sfida dei quarti di finale di oggi contro il Belgio. “Il giocatore si è ...

Mondiali Russia 2018 - quarti di finale : le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e streaming : Primo giorno dei quarti di finale di Russia 2018: oggi le sfide tra Uruguay – Francia e Brasile – Belgio

Mondiali Russia 2018 – 90 minuti di passione a bordo di Moby e Tirrenia : Mondiali di Russia 2018: 9 minuti di passione (insieme) a bordo di Moby e Tirrenia Fischio d’inizio…Che differenza fa assistere alle ultime partite del Mondiale di Russia da soli, relegati in un angolino del salotto, oppure soffrire, gioire ed esultare insieme, come se si fosse alla stadio? Chiedetelo a qualsiasi appassionato di calcio. Moby e Tirrenia questo clima agonistico lo riproporranno in mezzo al mare consentendo ai loro passeggeri ...

Mondiali 2018 – Maria Liman stregata dalle parate di Akinfeev : la sexy modella si spoglia per la Russia [GALLERY] : Grande euforia per la Russia, approdata ai quarti di finale del Mondiale grazie alle parate di Akinfeev. La più contenta è la modella Maria Liman che ha omaggio l’impresa con una serie di scatti hot Nonostante non partissero con i favori del pronostico, i padroni di casa della Russia hanno disputato un ottimo Mondiale. Superato il girone come seconda, la Russia si è tolta anche lo sfizio di poter eliminare la blasonata Spagna, dopo ...

Mondiali Russia - al via i quarti : chi vincerà la coppa del fair play in campo? : Mondiali Russia – L’atmosfera si fa ancora più calda e la posta in gioco è sempre più alta: chi saprà mantenere maggiormente la calma in campo? Secondo i tifosi italiani la squadra più irascibile ai quarti sarà la Svezia, candidata a ricevere il maggior numero di cartellini rossi (33,3%). La sfida contro i britannici, quindi, potrebbe mettere a dura prova l’equilibrio svedese. Inghilterra che, invece, si contraddistingue ...

Mondiali Russia - la Federazione invita alla finale i ragazzi thailandesi prigionieri nella grotta : Continua il programma dei Mondiali in Russia, una competizione che sta regalando grande spettacolo. Nel frattempo la Federazione mondiale del calcio ha invitato alla finale i 12 ragazzi thailandesi prigionieri nella grotta di Tham Luang, augurando che vengano riportati in superficie nel minor tempo possibile. “La Fifa ha il piacere di avere i ragazzi come nostri ospiti alla finale della Coppa del mondo”, si legge in una lettera ...

Mondiali 2018 - boom di presenze in Russia : boom di presenze in Russia per i Mondiali di calcio. Alla vigilia dei match dei quarti di finale, arrivano i primi numeri: sono oltre cinque milioni i turisti – 3,9 milioni dei quali stranieri – ad aver visitato le città che stanno ospitando il torneo iridato. Lo ha fatto sapere il capo dell’Agenzia Federale Russa per il Turismo Oleg Safonov, citato dalla Tass.L'articolo Mondiali 2018, boom di presenze in Russia sembra ...

Mondiali di Russia 2018 - via ai quarti : chi vincerà la coppa del fair play in campo? : William Hill interroga i tifosi italiani su virtuosi e viziosi della sfida mondiale in corso e riflette su un altro grande protagonista: il VAR Russia 2018 procede a spron battuto e il fischio d’inizio per i quarti di finale è atteso per domani alle ore 16 con il primo match che vedrà in campo l’Uruguay contro la Francia. Per ingannare l’attesa, William Hill Scommesse Sportive, ha interrogato i tifosi italiani su come si ...

Mondiali Russia 2018 – Forsberg brilla con la Svezia e stuzzica l’interesse della Roma : Monchi studia il colpo : Emil Forsberg si mette in luce con la Svezia ai Mondiali di Russia 2018: l’esterno del Lipsia finisce nel mirino della Roma La principlae sorpresa dei Mondiali di Russia 2018 è senza dubbio la Svezia. Dopo essere approdata ai gironi tramite lo spareggio, a spese dell’Italia, e aver superato un raggruppamento complicato qualificandosi addirittura come prima nel Gruppo-F della Germania, la Svezia è approdata fino ai quarti del ...

Mondiali 2018 Russia - Cavani e l'infortunio che lo manda in panchina : l'Uruguay torna alle radici : Cavani fermo per una lesione a un polpaccio. Speranza di recuperare per una eventuale semifinale, anche se difficile. Giocare i quarti impossibile. Ma la storia dell'Uruguay è differente. Il Divino ...

Mondiali Russia 2018 - scattano i quarti di finale della rassegna iridata : ecco le quote William Hill : Cominciano i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, si parte con Uuguay-Francia e si finisce con Russia-Croazia: ecco le quote William Hill Il Mondiale entra finalmente nel vivo e per tutte le grandi rimaste le sorprese sono sempre dietro l’angolo. I tifosi di tutto il mondo attendono l’inizio dei quarti di finale, scanditi dall’esclusiva Promo Tifoso di William Hill e come sempre dalle quote Maggiorate anche sugli avvenimenti ...

Mondiali Russia 2018 - Tabarez fa pretattica in vista del match con la Francia : “Cavani? Domani saprete” : Il commissario tecnico dell’Uruguay non si sbilancia circa la presenza in campo di Cavani contro la Francia nel primo quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018 “Non voglio dire nulla sulla presenza in campo di Cavani, ho già dato abbastanza informazioni“. E’ la secca replica del tecnico della Nazionale uruguaiana, Oscar Washington Tabarez, in relazione alla presenza o meno dell’attaccante del Paris Saint ...

Mondiali Russia - la rivincita delle ultime : i quarti di finale secondo William Hill : Mondiali Russia – Il fischio d’inizio per questa nuova fase del campionato è fissato per le ore 16 di venerdì: le prime a scendere in campo saranno Uruguay e Francia. Entrambe le squadre hanno dato spettacolo agli ottavi, rispettivamente con uno strepitoso 4-3 sull’Argentina e un emozionante 2-1 sul Portogallo. I transalpini non si fanno mettere al tappeto da una rappresentativa sudamericana da ben nove match Mondiali, anche se ...