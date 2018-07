Mondiali | Maradona | “per Uruguay sarà dura senza Cavani”

Mondiali : Diego Maradona si scusa con il presidente Gianni Infantino : “Diego Maradona si scusa con il presidente Gianni Infantino per le frasi dette sulla Fifa e manifesta assoluto rispetto per questa istituzione e per il lavoro degli arbitri”. Con questo tweet, diffuso dal suo avvocato Matias Morla, l’ex ‘Pibe de oro’ chiede perdono per quanto detto dopo Colombia-Inghilterra. Maradona, nel corso di un programma televisivo, aveva sostenuto che “c’è stato un furto ...

Mondiali 2018 / Matrioska – Maradona tribuno dei Mondiali. Dalla sua stanza d’albergo. Da 24 angolazioni diverse : Da Mosca a Kaliningrad, il torneo russo visto dall’Italia che resta a casa. Tante storie nella storia: paradossi, tele-visioni, stranezze e cinismi assortiti. Perché chi non c’è ha sempre torto, ma può divertirsi lo stesso senza prendersi troppo sul serio. Un tavolinetto in plexiglass trasparente. Due calici d’acqua appoggiati sopra. Una civetta (sul comò) in mezzo. Dell’erba sintetica sul pavimento. Un po’ di cartonato sullo sfondo con scritte ...

Mondiali Russia 2018 - Maradona ed il suo pronostico per i quarti di finale : Mondiali Russia 2018, Diego Armando Maradona ha analizzato i quarti di finale della competizione, impresa dura per l’Uruguay Sarà un test “durissimo” quello che attende l’Uruguay nel match dei quarti di finale contro la Francia ai Mondiali di Russia. Ne è convinto Diego Armando Maradona che nel suo appuntamento fisso nella trasmissione ‘De la mano del Diez’ trasmesso dall’emittente venezuelana ...

Mondiali : scuse Maradona a Fifa - arbitri : ANSA, - ROMA, 5 LUG - "Diego Maradona si scusa con il presidente Gianni Infantino per le frasi dette sulla Fifa e manifesta assoluto rispetto per questa istituzione e per il lavoro degli arbitri". Con ...

Mondiali : scuse Maradona a Fifa - arbitri : ANSA, - ROMA, 5 LUG - "Diego Maradona si scusa con il presidente Gianni Infantino per le frasi dette sulla Fifa e manifesta assoluto rispetto per questa istituzione e per il lavoro degli arbitri". Con ...

Mondiali Russia 2018 - la Fifa richiama all’ordine Maradona : commenti non graditi : Diego Armando Maradona ha inveito contro l’arbitro della gara tra Colombia e Inghilterra, attirando su di sè le ire della Fifa La Fifa ha respinto i commenti “del tutto inopportuni” dell’ex giocatore Diego Armando Maradona sull’arbitro che ha diretto la partita di Coppa del Mondo tra Colombia e Inghilterra. Un portavoce della Fifa ha detto che “l’organismo critica fortemente le parole nei confronti ...

Mondiali : Maradona - Colombia rapinata : ROMA, 4 LUG - Dall'ormai celebre gol di mano in Messico all'Inghilterra alle invettive di oggi contro Kane e compagni, rei d'aver passato il turno ingiustamente ai danni della Colombia. Una lettura, ...

Mondiali : Maradona - Colombia rapinata : ANSA, - ROMA, 4 LUG - Dall'ormai celebre gol di mano in Messico all'Inghilterra alle invettive di oggi contro Kane e compagni, rei d'aver passato il turno ingiustamente ai danni della Colombia. Una ...

Mondiali Russia 2018 – Colombia-Inghilterra - Maradona contro l’arbitraggio : “un furto monumentale” : Diego Armando Maradona contro l’arbitraggio di Colombia-Inghilterra: le dure parole dell’argentino dopo il match degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 “Un furto monumentale“. E’ il duro commento di Diego Armando Maradona riguardo all’eliminazione della Colombia ai calci di rigore contro l’Inghilterra nell’ultima sfida valida per gli ottavi di finale ai Mondiali di Russia ...

Mondiali - Maradona : “allenerei l’Argentina gratis” : Diego Armando Maradona tornerebbe con piacere ad allenare la nazionale argentina senza chiedere nulla in cambio. “Tornerei in nazionale e lo farei gratis, non chiederei nulla in cambio”, ha detto l’ex Pibe de Oro citato dai media russi. “Durante il Mondiale in Russia – ha continuato – ho visto una nazionale brasiliana molto forte che è sulla buona strada per vincere il torneo. Mi piace il lavoro che ha ...

Mondiali 2018 Russia - Maradona difende Messi : 'Non è colpa sua. Argentina una squadretta' : ... "Non siamo andati al tribunale per celebrare un processo, ma al cinema a vedere un film di cui sapevamo già la fine: l'eliminazione dell'Argentina dal Mondiale è stata la cronaca di una morte ...

Mondiali : Maradona - Messi non c'entra : ANSA, - ROMA, 1 LUG - "Non siamo andati al tribunale per celebrare un processo, ma al cinema a vedere un film di cui sapevamo già la fine: l'eliminazione dell'Argentina dal Mondiale è stata la cronaca di una morte annunciata". E' il verdetto di Diego Armando Maradona che, nella notte durante la 'sua' trasmissione 'La mano del Diez', su Telesur, ha ammesso "di sentirsi male perché, ancora ...

Mondiali - Maradona si scusa con Ramos “ma non cambio idea” : Diego Maradona si è scusato con il capitano della Spagna, Sergio Ramos, dopo avere dichiarato che il difensore del Real Madrid non ha la stoffa del leader. Lo riportano i media russi. “Se Sergio Ramos si è offeso, sono disposto a scusarmi”, ha detto Maradona, che ha poi ribadito la propria opinione sull’andaluso. “Ma questo non cambia il mio punto di vista. Si, è un ottimo giocatore e un grande capitano. Ramos può ...

VIDEO Maradona soffre per l’eliminazione dell’Argentina. Le reazioni ai gol e alla sconfitta contro la Francia ai Mondiali : Diego Armando Maradona ha sofferto per la sua Argentina, eliminata ai Mondiali 2018 di calcio. Dopo le tante emozioni della sfida contro la Nigeria, con tanto di medi rivolti in campo e malesseri sugli spalti, oggi il Pibe de Oro si è contenuto. Ha esultato sul gol del pareggio di Angel Di Maria, poi di fronte alla doppietta di Mbappé si è dovuto arrendere. Di seguito i VIDEO delle reazioni di Diego Armando Maradona durante Francia-Argentina 4-3 ...