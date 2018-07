Mondiali | Ibra convinto | “la Svezia può arrivare in fondo”

LIVE Pagelle Svezia-Svizzera - Mondiali 2018 : sfida equilibrata a caccia dei quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018: allo stadio San Pietroburgo alle 16 si affrontano Svezia e Svizzera, una sfida davvero equilibrata che vale il passaggio del turno e un clamoroso quarto di finale. Gli scandinavi, castigatori di Italia prima e Germania poi, non vogliono interrompere il proprio sogno. La qualità degli elvetici potrebbe prevalere, così come la maggior ...

Pronostico Spagna-Russia/ Mondiali 2018 - Bonetti : match equilibrato ma le furie rosse... - esclusiva - : Pronostico Spagna Russia: intervista esclusiva a Dario Bonetti sull'ottavo di finale dei Mondiali 2018 atteso a Mosca. furie rosse favorite.

Mondiali 2018 : Uruguay-Portogallo - l’ottavo di finale più equilibrato. Supplementari e rigori all’orizzonte : Il Mondiale di Russia entra nella sua fase più calda, quella ad eliminazione diretta. Domani sono in programma i primi due ottavi di finale e alle ore 20.00 a Sochi si sfidano Uruguay e Portogallo. Uno match davvero molto equilibrato e tra due squadre che puntano ad essere due outsider di lusso in ottica vittoria finale. La Celeste si presenta agli ottavi con la miglior difesa dell’intero torneo. Muslera finora è l’unico portiere che ...

Mondiali Russia 2018 - Ibrahimovic la spara grossa : “sapevo che la Svezia sarebbe andata lontano - probabilmente vincerà” : L’attaccante svedese ha parlato della propria Nazionale, profetizzando la vittoria del titolo mondiale per i suoi connazionali Prima nel gruppo della Germania, alzi la mano chi se lo sarebbe mai aspettato. La Svezia ha ribaltato il pronostico, vincendo un girone in cui molti la davano per spacciata. Le due vittorie invece ottenute contro Corea e Messico hanno lanciato gli uomini di Andersson, che sfideranno adesso la Svizzera agli ...

Mondiali 2018 Russia - Ibrahimovic : 'Ho dominato il mondo tanti anni - ora tocca alla Svezia' : "Ho dominato il mondo, ora tocca alla Svezia" E ancora: "Sono molto felice e orgoglioso di essere svedese " prosegue Ibrahimovic " Ho detto prima della Coppa del mondo che la Svezia sarebbe andata ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Messico Svezia : quote - novità live. Gli scandinavi senza Ibrahimovic (Mondiali 2018) : PROBABILI FORMAZIONI Messico Svezia: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due nazionali. I due Commissari Tecnici dovrebbero confermare gli 11 visti nell'ultima sfida(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:44:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Ibrahimovic distrugge la Svezia : “avrei potuto fare meglio rispetto a loro” : L’attaccante dei Los Angeles Galaxy ha parlato delle prestazioni della Svezia ai Mondiali di Russia 2018, esprimendo il proprio parere personale Una partita alla fine del girone, la Svezia si gioca tutto nel match contro il Messico, confronto da dentro o fuori al termine del quale potrebbe ritrovarsi fuori dai Mondiali. La sconfitta con la Germania all’ultimo minuto ha complicato le cose, obbligando Granqvist e compagni a battere il ...

Mondiali 2018 - verso un tabellone squilibrato. Spagna : autostrada verso la finale. Brasile - Francia - Germania e Argentina tutte dalla stessa parte? : Si sta delineando il tabellone degli ottavi di finale ai Mondiali 2018 di calcio. La conclusione dei vari gironi definirà tutti gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta, quella che a partire dagli ottavi di finale condurrà alla Finale di Mosca del 15 luglio. Si preannuncia però un tabellone molto sbilanciato con tutte le big che potrebbero essere dalla stessa parte, eccezion fatta per la Spagna che ha primeggiato nel gruppo B grazie ...

Mondiali 2018 - ct Svezia : “basta domande su Ibra” : Allo Stadium di Niznij Novgorod la Svezia esordisce oggi a Russia 2018 affrontando i misteriosi coreani del sud, che per confondere le idee alle spie svedesi in ogni amichevole giocata quest’anno hanno sempre cambiato numeri di maglia. “Per mischiare le carte – ha spiegato il ct dei ‘guerrieri del Taeguk’ -. Sapevo che veniva sempre una loro spia e allora ho pensato di confonderlo ancor di più, visto che già in ...

Brasile-Svizzera 1-1 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Brasile-Svizzera, gruppo E Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali 2018 : Ibrahimovic provoca - Pronto a giocare per il Brasile - : Ma se devo scegliere una squadra da guardare questa è il Brasile, penso che siano loro a fare cose diverse in coppa del Mondo ". A questo punto il fenomeno scandinavo dovrà limitarsi a vivere il ...