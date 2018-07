Mondiali | Francia in semifinale

PAGELLE / Uruguay Francia (0-2) : i voti della partita (quarti Mondiali 2018) : PAGELLE Uruguay Francia: i voti della partita dei Mondiali 2018 valida per i quarti. Tutti i giudizi sul match: protagonisti, migliori e peggiori (oggi 6 luglio)(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Neymar - Mondiali 2018 / Video Brasile Belgio : la Francia lo aspetta per un 'derby' speciale : Neymar cercherà di trascinare il Brasile nei quarti dei Mondiali 2018: l'avversario dei verdeoro è il Belgio. Per il numero 10 della Seleçao due gol in questa edizione della Coppa del Mondo(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Francia-Uruguay 2-0 - Mondiali 2018 : Galletti in semifinale - Varane e Griezmann decisivi. Che papera di Muslera! : La Francia è la prima semifinalista dei Mondiali 2018 di calcio. I Galletti hanno sconfitto l’Uruguay per 2-0 a Nizhny Novgorod e proseguono così la propria avventura nella rassegna iridata. I transalpini si sono imposti con pieno merito contro la Celeste che ha pagato a caro prezzo l’assenza per infortunio del fuoriclasse Edinson Cavani (sostituito da Stuani). I ragazzi di Didier Deschamps ora attendono di scoprire quale sarà il ...

La Francia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali : Nel primo quarto di finale dei Mondiali di calcio in Russia, la Francia ha battuto 2-0 l’Uruguay e grazie alla vittoria si è qualificata alle semifinali, dove incontrerà la vincente di Brasile-Belgio, in programma questa sera alle ore 20.00. A The post La Francia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali 2018 - la Francia regola per 2-0 l'Uruguay e vola in semifinale : La Francia di Didier Deschamps si dimostra solida e dopo aver eliminato l'Argentina di Messi e compagni, negli ottavi di finale, ha fatto fuori un'altra sudamericana nei quarti di finale del Mondiale. Ci hanno pensato Varane e Griezmann, con un gol per tempo, a regolare la resistenza dell'Uruguay di Oscar Washington Tabarez che aveva fatto fuori il Portogallo di Cristiano Ronaldo ma che senza Edinson Cavani, out per infortunio, ha perso il 50% ...

Mondiali Russia 2018 - l’incontenibile Francia vola in semifinale : crolla l’Uruguay - orfano di Cavani e vittima di Muslera : Mondiali Russia 2018, Francia in semifinale dopo un incontro perfetto contro l’Uruguay, adesso attende la vincente della gara tra Belgio e Brasile Mondiali Russia 2018, la Francia è la prima semifinalista della competizione. I “galletti” di Deschamps hanno superato l’Uruguay in maniera netta, convincente, mostrandosi una delle squadre più forti di questo Mondiale. Una gara quasi perfetta da parte di Griezmann e ...

Mondiali 2018 - la Francia in semifinale : 17.53 La Francia è la prima semifinalista del Mondiale in Russia. Nel quarto di Novgorod, la squadra di Deschamps supera 2-0 l'Uruguay, orfano dell'infortunato Cavani. Martedì 10 a San Pietroburgo, i francesi affronteranno la vincente di Brasile-Belgio di questa sera. Primo tempo tattico che si infiamma nel finale. Al 40', punizione di Griezmann per la testa di Varane che insacca. Subito dopo, Lloris salva su Caceres con un intervento ...

Mondiali 2018 - quale sarà l’avversario della Francia in semifinale? Brasile o Belgio. Data - programma - orario d’inizio e tv : La Francia ha sconfitto l’Uruguay per 2-0 e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2018 di calcio. I transalpini si sono imposti con autorevolezza sulla Celeste e proseguono la propria avventura nella rassegna iriData: ora i ragazzi di Didier Deschamps se la dovranno vedere contro la vincente di Brasile-Belgio, il quarto di finale in programma questa sera. I Galletti stanno esibendo un grandissimo gioco e ora possono seriamente ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 : super Francia - il quadro dei quarti di finale : Tabellone Mondiali Russia 2018, la Francia è la prima semifinalista della competizione, aspetta la vincente di Brasile-Belgio Tabellone Mondiali Russia 2018, i quarti di finale sono iniziati oggi, subito con grandi emozioni. Dopo lo spettacolo messo in mostra dalle Nazionali agli ottavi di finale, nella due giorni tra venerdì e sabato le otto squadre rimaste in corsa si giocheranno i quattro posti utili per accedere alle semifinali della ...

Mondiali Russia 2018 - tremenda papera di Muslera : Griezmann ringrazia e la Francia ‘vede’ la semifinale [VIDEO] : Tiro innocuo di Griezmann, Muslera però non trattiene e regala il raddoppio alla Francia: Uruguay con un piede e mezzo fuori dal Mondiale L’Uruguay condannato dal proprio portiere, è tremenda infatti la papera di Muslera che regala il raddoppio alla Francia. Dopo il vantaggio di Varane arrivato nel primo tempo, i transalpini raddoppiano dopo un’ora di gioco grazie al marchiano errore del numero uno uruguaiano, che permette a ...