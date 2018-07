Mondiali | Diego Maradona si scusa con il presidente Gianni Infantino

Mondiali 2018 Russia. Spagna - Diego Costa contro Hierro : 'Koke non doveva calciare. Te l'avevo detto' : L'eliminazione della Nazionale spagnola dai Mondiali di Russia, per mano dei padroni di casa, continua a far rumore in patria. Per una squadra che negli ultimi dieci anni ha vinto una Coppa del Mondo ...

Mondiali Russia 2018 – Koke sbaglia il rigore - il retroscena è clamoroso : il dialogo segreto in cui Diego Costa aveva messo in guardia Hierro! [VIDEO] : Hierro sceglie Koke per tirare uno dei calci di rigore decisivi, Diego Costa lo conosce bene e lo sconsiglia all’allenatore: la decisione è ormai presa e dopo l’errore l’attaccante della Spagna va su tutte le furie Nel pomeriggio di ieri, la Spagna ha abbandonato il Mondiale di Russia 2018 nel modo più credele: ai calci di rigore. La lotteria dagli 11 metri è risultata fatale ad Iniesta e compagni. Ma se non fosse stata ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Spagna Russia : il bomber Diego Costa. Quote - le novità live (Mondiali 2018 - ottavi) : PROBABILI FORMAZIONI Spagna Russia: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due nazionali che si affrontano per gli ottavi dei Mondiali 2018. Tutto confermato per i due CT(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:40:00 GMT)

Spagna-Russia - le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018 : Iniesta e Golovic per la fantasia - Diego Costa e Dzyuba per i gol : Proseguono gli Ottavi di finale dei Mondiali 2018 ed oggi torna in campo la Russia. I padroni di casa si giocheranno l’accesso tra le migliori otto della competizione contro la Spagna. Le due partite finora disputate hanno regalato gol e tanto spettacolo e la speranza è anche che il match in programma a Mosca allo stadio Luzhniki alle ore 16.00 segua lo stesso copione. Nessuna novità in casa Spagna con Fernando Hierro che ormai ha scelto i ...

Mondiali Russia 2018 – Malore Maradona - la verità di Diego : “ricoverato? Ecco cosa è successo” : Diego Armando Maradona fa chiarezza sul Malore accusato ieri sera allo stadio durante la sfida dei Mondiali di Russia 2018 tra Nigeria e Argentina Durante Nigeria-Argentina, il vero showman della serata è stato Diego Armando Maradona. Prima il balletto con una tifosa nigeriana, poi un’esultanza da film (QUI il VIDEO), per non parlare della ‘pennichella’ e dei gestacci rivolti ai rivali (IL VIDEO). El Pibe de Oro ha fatto però ...

Mondiali 2018 Russia - Pouraliganji accusa Diego Costa : 'Ha insultato la mia famiglia per 80 minuti' : Diego Costa è conosciuto in tutto il mondo - oltre che per i suoi gol - per il suo forte temperamento che spesso lo porta a esagerare e a passeggiare sui confini dell'antisportività. Non è tanto una sorpresa quindi che, anche nell'ultima ...

Classifica marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Cristiano Ronaldo bomber - Diego Costa e Cheryshev a 3 gol : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...

Mondiali Russia 2018 - il rimpallo di Diego Costa vale alla Spagna il successo contro un coriaceo Iran : Per vincere un Mondiale serve anche qualche colpo di fortuna e un rimpallo giusto al momento giusto può essere decisivo per cambiare i destini della Spagna che, con un tocco fortunoso di Diego Costa (al terzo centro a Russia2018) demolisce il muro difensivo eretto dall’Iran che ha funzionato per tutto il primo tempo e per gran parte della ripresa. Se non è catenaccio, quello studiato da Queiroz per fermare la fantasia iberica, poco ci ...

LIVE Spagna-Iran - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Furie Rosse vincono 1-0 - Diego Costa abbatte il muro iraniano : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Spagna-Iran, match valido per il gruppo dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Gli spagnoli, reduci dal pareggio spettacolare (3-3) contro il Portogallo, dovranno esprimere il proprio meglio contro una squadra vittoriosa all’esordio (1-0 contro il Marocco). Un match tra due selezioni che non si sono mai incontrate in precedenza. E’ chiaro che i favori del pronostico sono tutti per le Furie Rosse, ...

RISULTATI Mondiali 2018 / Classifica gironi A-B : Iran con orgoglio - ma Diego Costa lancia la Spagna! : RISULTATI MONDIALI 2018, la Classifica dei gruppi A e B dopo la seconda giornata: il Portogallo elimina il Marocco, l'Uruguay è agli ottavi (con la Russia), la Spagna batte l'Iran a fatica(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:50:00 GMT)