Molto belli gli Infinity Wallpapers dei Samsung Galaxy | come impostarne uno

optimaitalia

: Domani inizia il tour e sono molto emozionata, sia per i ragazzi che per tutte le persone che ci andranno, verament… - fedevsgirl : Domani inizia il tour e sono molto emozionata, sia per i ragazzi che per tutte le persone che ci andranno, verament… - OptiMagazine : Molto belli gli Infinity Wallpapers dei #SamsungGalaxy: come impostarne uno - omartodavia : RT @JoseCarlosRguez: En #Deruta, el pulso sereno de la vida está marcado por el arte meticuloso de la cerámica artística. I derutesi sono p… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Avete mai sentito parlare deglidei? Si tratta di un particolare tipo di sfondo introdotto a partire daiS8 e Note 8, contraddistinti da un effetto gradiente e da una piccola animazione, prevista simultaneamente per la home, per la lockscreen e per l'Always On Display. Sonopiacevoli questi, in quanto propongono un'animazione alquanto discreta, costituita da un sobrio campo stellare che inizia a spostarsi nel momento in cui si scorrono le pagine della schermata principale, o si muove il dispositivo da una superficie ad un'altra (un po'accade con l'effetto parallasse, giusto per rendervi l'idea in linea teorica).L'idea di base è di per sé carina, peccato solo che di sfondi di questo genere il produttore ne abbia realizzati ben pochi (ce ne sarebbero voluti di più per dare il massimo risalto ad un'opzione così ...