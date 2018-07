Ministero della Cultura compra lettere di Ungaretti e Leopardi - : "Le preziose testimonianze autografe dei due grandi autori troveranno collocazione nelle biblioteche nazionali di Roma, Ungaretti, e Napoli, Leopardi,", dice Bonisoli. I manoscritti e carteggi e tre ...

Allerta Caldo - Ministero della Salute : bollino arancione e giallo in 4 città nel weekend [ELENCO] : Domani 7 luglio “bollino verde” su quasi l’Italia, ad eccezione di Bolzano e Perugia, dove si prevede “bollino giallo“; domenica 8 luglio “bollino giallo” per Bologna, Firenze e Perugia, “bollino arancione” per Bolzano: lo segnala il bollettino sulle ondate di calore emesso oggi dal Ministero della Salute. Ecco l’elenco in ...

Ministero della Salute ritira salame 'Bocconcini stagionato' marchio Ca' del Botto : Nuovo allarme del Ministero della Salute per cibi potenzialmente pericolosi. Questa volta sul banco degli imputati finiscono i salumi. Si tratta dei salame non confezionato, legato in file '...

La Lega attacca i pm dal Ministero della Giustizia : A un corso di formazione per i giovani magistrati e a due giorni dalle elezioni dei togati del Csm il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone esprime l'auspicio che la magistratura si liberi dalle correnti e in particolare di quelle di sinistra e scoppia la polemica. Prima brusii dalla platea, poi le reazioni indignate di un consigliere del Csm e di Area, il gruppo che rappresenta le correnti di sinistra della magistratura."Le ...

Ingroia ricevuto da Fico : “Ha preso a cuore la questione della mia scorta. Dal Ministero dell’Interno - invece - silenzio” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha ricevuto l’ex pm Antonio Ingroia, al quale da alcune settimane è stata revocata la scorta. Lo ha spiegato lo stesso ex procuratore aggiunto di Palermo a margine della presentazione del suo nuovo libro, “Le Trattative”, scritto con il giornalista e scrittore Pietro Orsatti. Alla presentazione, ospitata dall’hotel Nazionale a Roma, sono intervenuti anche Antonio Padellaro e Vauro Senesi. ...

Costa : “Al Ministero dell’Ambiente la competenza della terra dei fuochi” : “Sono molto soddisfatto che sia passato il decreto legge che trasferisce la competenza sulla terra dei fuochi al mio ministero: ora ho la penna, il potere di produrre tutti gli atti conseguenziali in materia di messa in sicurezza e bonifica”. Lo annuncia il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa al termine del Consiglio dei ministri. “Avro’ anche la competenza della tutela idrogeologica e l’economia ...

Allarme listeria nel vitello tonnato/ Ministero della Salute ritira lotto de Il Ceppo : pericolo gravidanza : Allarme listeria nel vitello tonnato: il Ministero della Salute ritira un lotto de "Il Ceppo", i rischi maggiori sono per le donne in gravidanza ma non solo. Quali sono i pericoli?(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:52:00 GMT)

Vaccini - Ministero della Salute : obbligo per la scuola - si lavora a una proroga : Il Ministero della Salute ha precisato che non esiste al momento alcuna ipotesi di cancellazione dell’obbligo di certificazione delle dieci vaccinazioni, necessarie per l’iscrizione a scuola: il Ministro Giulia Grillo, fanno sapere dal Ministero, ha già spiegato che non ci saranno problemi per i ragazzi che dovranno iscriversi e che è allo studio una proroga alla data del 10 luglio, termine ultimo per presentare ...

Caldo : al via il Piano Estate Sicura 2018 del Ministero della Salute : Hashtag #EstateSicura2018 e un’App per favorire la diffusione delle informazioni sui rischi associati al Caldo eccessivo: parte la campagna informativa “Estate Sicura 2018” del Ministero della Salute per aiutare i cittadini a difendersi dalle ondate di calore. Il Ministero prevede l’aggiornamento dell’area tematica del portale istituzionale dedicata al tema ondate di calore, in cui sono presenti numeri e consigli ...

'Slime' può essere cancerogeno : il Ministero della Salute ordina il ritiro del gioco : Il ministero della Salute [VIDEO] ha ordinato il ritiro dal commercio e il divieto di vendita, per una durata illimitata, di un gioco per bambini. Si tratta di un particolare tipo di 'Slime', una gelatina appiccicosa maleodorante che viene proposta come oggetto da manipolazione e persino gioco da tavolo. Nel caso specifico, il prodotto bloccato alla frontiera dall'Agenzia delle dogane, si presenta in tre differenti versioni conosciute con i nomi ...

Slime ritirato dal commercio dal Ministero della Salute : ecco quale è ritenuto tossico : Direttamente da un comunicato del Ministero della Salute è stato disposto il ritiro dal commercio di un tipo di Slime specifico, commercializzato come gioco per bambini. Si tratta di un prodotto tossico e dannoso per la Salute. Il provvedimento è stato lanciato per una tossicità legata alla gelatina del prodotto “BARREL-O-Slime EVERY NOISE PUTTY” a marca Every S.r.l. nella quale è stata riscontrata presenza di Boro e Cromo VI superiore ai ...

Slime cancerogeno : ritirato dal Ministero della Salute/ Tracce di Boro e Cromo : era tornato in voga di recente : Slime cancerogeno: ritirato dal Ministero della Salute. Nel mirino la gelatina Every made in Cina che conterrebbe al suo interno Boro e Cromo VI, in quantità superiori ai limiti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:19:00 GMT)

Vaccini - la ministra della Salute Grillo contro Salvini 'Sono fondamentali - decide il mio Ministero' : Dieci Vaccini sono inutili e in parecchi casi sono pericolosi, se non dannosi. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Salvini si occupa, con un intervento a RadioStudio54 , di sanità. Lo fa affrontando ...

Vaccini - la ministra della Salute Grillo contro Salvini 'Fondamentali per la prevenzione - decide mio Ministero' : O si ascoltano scienza e autorità sanitarie o si lascia spazio a fantomatici esperti che alla prova dei fatti si dimostrano dei ciarlatani'. Dura anche la conferenza delle Regioni: 'Così si rischia ...