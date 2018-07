Milano torna capitale mondiale delle due ruote EICMA 2018

Sposa la badante - vola in Ecuador. E non riesce più a ritornare a Milano : Battaglia legale dopo il trasferimento, il 73enne non può lasciare il Sudamerica. Con una pensione di 1.300 euro l’anziano non riesce a pagare l’assegno richiesto

Umberto Alongi presenta il suo nuovo singolo “Pura Follia” - secondo estratto dal nuovo album in lavorazione a Milano - con il quale ritorna in rotazione nelle radio : ALL MUSIC NEWS Umberto Alongi presenta il suo nuovo singolo “Pura Follia”, secondo estratto dal nuovo album in lavorazione a Milano, con il quale ritorna in rotazione nelle radio “Pura Follia” arriva alle radio dopo il recente successo de “Il futuro si è perso” (Ed. Sony Music ATV), singolo che ha raggiunto le più alte posizioni di classifica italiana indipendenti per numero di passaggi radiofonici e che ha riportato Alongi verso sonorità ...