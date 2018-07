Milano | Liliana Segre scrive a Salvini | “Festa del Sole di ispirazione neonazista e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018) La senatrice a vitaha depositato un’interrogazione urgente al ministero dell’Interno Matteo, in merito al raduno“Festa del” organizzata tra oggi e domani da Lealtà Azione ad Abbiategrasso, in provincia di. “Si chiede di sapere se il ministro sia a conoscenza della pericolosità dell’evento in questione, di chiarae razzista e se non ritenga di dover disporre la revoca delle autorizzazioni così da scongiurare la realizzazione di una iniziativa di patente carattere anticostituzionale, che offende i valori di fondo della nostra Repubblica e di ogni forma di convivenza civile” si legge nel documento depositato il 5 luglio. La senatrice a vita, che nel 1945 fu tra i soli 25 bambini sopravvissuti ad Auschwitz, ha accolto l’appello dell’Anpi, dell’Unione delle Comunità ...