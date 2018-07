calcioefinanza

: Milan, rinnovata per due anni la partnership con La Collina dei Coliegi - FinancialSs : Milan, rinnovata per due anni la partnership con La Collina dei Coliegi - The_Aktor : @Cobretti_80 Stasera editoriale al veleno immagino. Per me semplicemente deve capire a chi tirare il bordone: la li… - WopArtFair : 'Diverse le novita' delle terza edizione di Wopart: dal format della fiera, all'identita' visiva rinnovata, al Wopa… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Ladei Ciliegi ha annunciato di avere rinnovato la partnersihip esclusiva con ilper altri 2, In virtù dell’accordo raggiunto, il vino – Amarone in primis – brandizzato rossonero non sarà più disponibile solo sul mercato cinese ma anche in Italia, Stati Uniti e Canada. L’azienda vinicola della Valpantena (VR, zona Doc … L'articoloper duelacon Ladei