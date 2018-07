Milan | prosegue la collaborazione con The American School in Switzerland

calcioefinanza

: Commisso si espone: 'La trattativa per l'acquisto del Milan prosegue. Ma firmo solo per quote di maggioranza, chiud… - AntoVitiello : Commisso si espone: 'La trattativa per l'acquisto del Milan prosegue. Ma firmo solo per quote di maggioranza, chiud… - PianetaMilan : Ricorso al #TAS: prosegue il lavoro dei legali del @acmilan - #ACMilan #Milan #weareacmilan #weareateam - Dalla_SerieA : Genoa, prosegue la trattativa con il Milan per il ritorno di Bertolacci - -

(Di venerdì 6 luglio 2018)partnership Tasis.e TASIS – Thein– hanno prolungato l’accordo dianche per la stagione 2018/19. La partenza delle attività, come da consuetudine, è prevista per il mese di settembre. TASIS, partner che rappresenta da oltre 10 anni un punto di riferimento importante per la società rossonera. L’istituto … L'articololacon Thein