Migranti : sindaco Pozzallo - circolare Salvini? No a soluzioni drastiche : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Il ministro Salvini parte da considerazioni condivisibili salvo poi giungere a soluzioni decisamente drastiche. Occorrerebbe, invece, una sintesi più equilibrata”. E’ un giudizio in chiaroscuro quello del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, sulla circolare del capo del Viminale, inviata ieri alle prefetture italiane e ai responsabili delle commissioni per il riconoscimento delle tutele ...

Migranti - il neo sindaco a trazione Lega di Massa dice no ai rifugiati. Ma si fa avanti Carrara (M5s) : “Li accogliamo noi” : Per i rifugiati, a Massa, non c’è più posto. Così è Carrara a farsi avanti e a proporsi per ospitarli. Lo storico campanilismo tra i due comuni, che formano lo stesso capoluogo di provincia, in Toscana, va oltre ed entra nell’arena politica sul tema dell’accoglienza dei Migranti. Lo strappo si consuma proprio quando la storica conquista di Massa da parte del centrodestra avrebbe dovuto favorire – almeno in teoria – ...

Trezzo d’Adda - strappati nella notte i manifesti di cordoglio per i Migranti. Il sindaco leghista : “Non sono stato io” : A Trezzo sull’Adda, al confine tra Milano e Bergamo, una cittadina ha fatto affiggere dei manifesti funebri dedicati ai cento migranti annegati qualche giorno fa al largo delle coste libiche, compresi tanti bambini. E sarebbe stato rispettato l’iter burocratico del caso, incluso il pagamento delle relative imposte comunali. Eppure sono scomparsi: ignoti li hanno strappati nella notte di sabato 30 giugno. Il contenuto del necrologio era ...

La diversità di Ventotene - il sindaco 'Ancora pronti ad accogliere i Migranti - ma anche qui è arrivato il vento di destra' : Tradurre il Manifesto di ventotene nelle lingue africane più diffuse. MettereThomas Sankara, il leader rivoluzionario burkinabè, nello stesso Pantheon di Spinelli, Rossi e Colorni. anche se soffia un ...

Migranti : sindaco Palermo - corridoi umanitari per evitare traffico di esseri umani : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – “Qualora ve ne fosse stato bisogno, l’indagine che oggi che ha portato a numerosi arresti legati al traffico di esseri umani da parte delle organizzazioni criminali balcaniche in contatto con Cosa Nostra dimostra che le attuali politiche di gestione dei Migranti e delle migrazioni non sono altro che un sistema criminogeno che favorisce le mafie internazionali, gli sfruttatori della ...

Migranti - Spagna accoglie Open Arms/ Sindaco Barcellona “Salvini - politiche di morte” : Ong arriva il 4 luglio : Migranti, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:17:00 GMT)

Migranti : Fico visita hotspot Pozzallo - sindaco ‘noi in prima fila in accoglienza’ : Palermo, 30 giu. (AdnKronos) – visita in forma privata all’hotspot di Pozzallo del presidente della Camera, Roberto Fico. Ad accompagnarlo sono stati il questore di Ragusa Salvatore La Rosa, il sindaco Roberto Ammatuna e la direttrice dell’hotspot Emilia Pluchinotta. “Il presidente Fico ha evidenziato la buona efficienza della struttura, complimentandosi con i responsabili” dice il sindaco che al numero uno di ...

Pearl Jam - attacchi dopo il messaggio pro Migranti. Meloni : “Portiamoli al loro party esclusivo in Costa Smeralda”. E un ex sindaco ne chiede persino l’arresto : Rita Pavone attacca i Pearl Jam sui migranti e accende un dibattito in cui si infila anche la politica italiana, almeno una parte. Tutto nasce dalla polemica sollevata dalla cantante, dopo il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, durante il quale il gruppo guidato da Eddie Vedder ha infatti cantato il brano “Imagine”, accompagnandolo con un messaggio al governo italiano, tramite gli hashtag #Apriteiporti e #Saveisnotacrime (Salvare ...

‘Bimbi vaccinati lontano dai Migranti’ - la proposta del sindaco di Domodossola è assurda : Bimbi lontani dai migranti per la vaccinazione all’Asl. Lo chiede il sindaco di centrodestra di Domodossola, Lucio Pizzi. “I bambini non vengano vaccinati nella stessa stanza dei richiedenti asilo”, ha scritto al nuovo direttore generale della locale azienda sanitaria. “I bambini piccoli – sostiene il sindaco – non hanno completato il ciclo di vaccinazioni e sono quindi esposti mentre i migranti non hanno alle ...

Domodossola - il sindaco Pizzi : “Ecco perché vaccinare bimbi e Migranti in stanze diverse”. Caporale : “Si vergogni” : Lucio Pizzi a L’aria che tira Estate (La7) racconta la genesi e le ragioni che lo hanno portato a scrivere una lettera pubblica ai suoi concittadini in cui indicava la nuova norma per separare nelle stanze vaccinali i bambini stranieri da quello italiani. Una spiegazione che non ha convinto il giornalista Antonello Caporale che ha stigmatizzato il gesto di Pizzi L'articolo Domodossola, il sindaco Pizzi: “Ecco perché ...