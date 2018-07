Migranti | per il Papa l' unica risposta sensata è la solidarietà

Migranti - il Papa : Dio vuole le nostre mani per soccorrerli : Migranti, il Papa: Dio vuole le nostre mani per soccorrerli Migranti, il Papa: Dio vuole le nostre mani per soccorrerli Continua a leggere L'articolo Migranti, il Papa: Dio vuole le nostre mani per soccorrerli proviene da NewsGo.

Migranti - l’appello dell’Unhcr : “Un morto ogni 7 persone. Fate tornare le Ong nel Mediterraneo” : Nel Mar Mediterraneo “siamo passati da un morto ogni 38 nel 2017 a un morto ogni 7 persone quest’anno”. È l’allarme lanciato dall’Unhcr nel corso di una conferenza stampa oggi presso l’associazione Stampa Estera a Roma. “La riduzione delle capacità di salvataggio in mare sta causando un aumento preoccupante delle morti”, spiega la portavoce Unhcr Italia Carlotta Sami. “C’è bisogno di maggiore concentrazione di capacità di soccorso in zona Sar ...

Papa a messa per Migranti : “Silenzi complici su ingiustizie”. Ai volontari ong : “Grazie a chi salva vite senza chiedere niente” : “Dio ha bisogno delle nostre mani per soccorrere”. In occasione del quinto anniversario della sua visita a Lampedusa, Papa Francesco ha celebrato una messa per i migranti. Nella Basilica di San Pietro a Roma erano presenti 200 persone, fra i quali stranieri da poco arrivati in Italia, volontari delle ong (tra cui quelli della spagnola Open Arms) e soccorritori. Nell’omelia il Pontefice ha ricordato l’appello ...

Migranti - Papa contro l'indifferenza : "Dio vuole mani per soccorrerli" : Una politica giusta c'è, ed è quella che si pone al servizio della persona, che prevede soluzioni adatte a garantire la sicurezza, il rispetto dei diritti e della dignità di tutti, "che sa guardare ...

Francia - Corte costituzionale cancella il "reato di solidarietà" per chi aiutava i Migranti : Il pugno di ferro di Emmanuel Macron contro gli immigrati clandestini potrebbe avere le ore contate. La Corte costituzionale francese, infatti, il "reato di solidarietà" è incostituzionale e il sostegno disinteressato a un migrante per "soggiorno irregolare" non può essere perseguito, in nome del "principio di fraternità". Bocciate, dunque, le disposizioni del codice di ingresso e soggiorno degli stranieri vigente in Francia. La sentenza giunge ...

Papa Francesco 'Migranti - Dio vuole le nostre mani per soccorrerli' : CITTA' DEL VATICANO - 'Il Signore promette ristoro e liberazione a tutti gli oppressi del mondo, ma ha bisogno di noi per rendere efficace la sua promessa. Ha bisogno dei nostri occhi per vedere le ...

Papa Francesco : "Migranti - Dio vuole le nostre mani per soccorrerli" : Il Pontefice durante l'omelia della messa per i migranti: "Ingiustizie commesse nel silenzio complice di molti"

Il caso Migranti in Germania è finito - per ora : Non ci saranno campi per migranti ai confini del paese: Merkel può dire di aver vinto, ma secondo molti osservatori la politica tedesca ne è uscita indebolita The post Il caso migranti in Germania è finito, per ora appeared first on Il Post.

Bimbi Migranti separati dai genitori - per ricongiungerli alle famiglie serve il test del Dna : Il 68 per cento dell'opinione pubblica ha espresso disaccordo con una politica così drastica contro i migranti. Intanto vari giudici hanno commentato con indignazione perché non era stato preparato ...

Migranti - circolare ai prefetti : «Stretta sui permessi di soggiorno». Spostati 42 milioni da accoglienza a rimpatri : Giro di vite sul diritto d’asilo. E il ministro dell’Interno Salvini annuncia: «42 milioni Spostati dall’accoglienza ai rimpatri»

Migranti - per Matteo Salvini tour estivo in paesi Nord Africa : “42 milioni da accoglienza a rimpatri” : Una serie di missioni nei paesi del Nord Africa per poter interloquire con tutti gli stati coinvolti nella gestione del flusso dei Migranti: lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini comunicando, inoltre, di aver deciso di spostare 42 milioni di euro destinati all'accoglienza per i rimpatri regolari.Continua a leggere

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Meloni vs Boeri - Fusaro "ecco perchè deportano Migranti" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 luglio. Susanna Camusso contro QUOTA 100 e il taglio dei vitalizi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:45:00 GMT)

Migranti - stretta di Salvini sulla protezione umanitaria per mamme - malati - bambini : la circolare inviata ai prefetti : ROMA - Un giro di vite brutale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, che si propone di rendere più stringenti i criteri per la concessione di questa tutela a donne, bambini, malati e ...

Austria : riunione con Italia e Germania per chiudere rotta Migranti : Austria: riunione con Italia e Germania per chiudere rotta migranti Austria: riunione con Italia e Germania per chiudere rotta migranti Continua a leggere L'articolo Austria: riunione con Italia e Germania per chiudere rotta migranti proviene da NewsGo.