Migranti | Papa | piangiamo migliaia morti | vittime cultura scarto

Papa Francesco : "Soccorrere i Migranti in mare No a chiusure - sì a solidarietà" : Papa Francesco torna a parlare di immigrazione e lo fa proprio durante l'omelia per la messa per i migranti. Il Pontefice è stato chiaro ed ha ribadito la sua posizione ricordando i principi dell'accoglienza: "Il Signore promette ristoro e liberazione a tutti gli oppressi del mondo, ma ha bisogno di noi per rendere efficace la sua promessa. Ha bisogno dei nostri occhi per vedere le necessità dei fratelli e delle sorelle. Ha bisogno delle nostre ...

Migranti - Papa : solidarietà unica risposta - Dio vuole soccorrere : Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia tenuta durante la Messa per i Migranti a San Pietro, nel quinto anniversario della sua visita a Lampedusa."Politica giusta - ha detto ancora il Papa - è quella ...

Migranti - Papa : solidarietà unica risposta - Dio vuole soccorrere : Roma, 6 lug., askanews, - 'Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l'unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia; una riposta che non fa troppi calcoli, ma esige un'equa ...

Papa Francesco : "Migranti - migliaia di morti e silenzi complici" : La denuncia del Pontefice durante l'omelia della messa per i migranti a cinque anni dalla sua prima visita pastorale a Lampedusa

Papa Francesco 'Migranti - Dio vuole le nostre mani per soccorrerli' : CITTA' DEL VATICANO - 'Il Signore promette ristoro e liberazione a tutti gli oppressi del mondo, ma ha bisogno di noi per rendere efficace la sua promessa. Ha bisogno dei nostri occhi per vedere le ...

Papa Francesco : "Migranti - Dio vuole le nostre mani per soccorrerli" : Il Pontefice durante l'omelia della messa per i migranti: "Ingiustizie commesse nel silenzio complice di molti"

Il Papa insiste sull'accoglienza : ecco la Messa per i Migranti : Gli appelli fatti alla politica in merito a questo tema non si contano più. Qualche vescovo, a dire il vero, sembra pensarla in modo diverso. Come il presule kirghiso Athanasius Schneider, che in un'...

Papa Francesco riceve Macron in Vaticano/ Santa Sede : “Inaccettabile fare politica sulla pelle dei Migranti” : Macron incontra Papa Francesco in Vaticano: diretta streaming video e ultime notizie. Il Presidente di Francia cerca sponda sui migranti e snobba il governo italiano(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:19:00 GMT)

Migranti - Salvini 'Alla Libia 12 motovedette'. E attacca Macron 'Fa il matto - mai vista carezza al Papa' : ROMA - In Libia ci sono 662mila Migranti: il 91 per cento uomini e il 10 per cento sono minori. I dati, aggiornati a marzo scorso e calcolati dall'Oim, Organizzazione internazionale migrazioni, sono ...

Emmanuel - due facce di bronzo Caccia i Migranti e va dal Papa : Sarà pure stata una "questione di protocollo", ma il presidente della Repubblica francese ieri è stato a Roma senza mettere piede al Quirinale. La "missione di Stato era in Vaticano", fanno sapere gli sherpa. Che confermano il colloquio tra Emmanuel Macron e il premier italiano Giuseppe Conte. Obiettivo: scorgere una "soluzione condivisa" sulla nave Lifeline prima di presentarsi da Papa Francesco senza risposte sui migranti e col peso dei ...

Vaticano - Macron incontra il Papa : “Sui Migranti serve una soluzione europea” : Vaticano, Macron incontra il Papa: “Sui migranti serve una soluzione europea” Vaticano, Macron incontra il Papa: “Sui migranti serve una soluzione europea” Continua a leggere L'articolo Vaticano, Macron incontra il Papa: “Sui migranti serve una soluzione europea” proviene da NewsGo.

Macron incontra il Papa in Vaticano : "Sui Migranti serve soluzione Ue" : Il Pontefice ha donato al presidente francese il medaglione di San Martino che regala il suo mantello a un povero

Migranti : Macron - con Papa parlato di fenomeno - non di politica italiana : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Questa mattina con il Papa si è parlato del fenomeno legato ai Migranti ma non abbiamo parlato specificatamente della politica italiana né sul tema dei Migranti né su un altro tema”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in una conferenza stampa al termine della sua visita in Vaticano. “Con il Papa Francesco – rileva- non abbiamo commentato tale o tale Paese. ...

Migranti : Macron - con Papa parlato di fenomeno - non di politica italiana : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Questa mattina con il Papa si è parlato del fenomeno legato ai Migranti ma non abbiamo parlato specificatamente della politica italiana né sul tema dei Migranti né su un altro tema”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in una conferenza stampa al termine della sua visita in Vaticano. “Con il Papa Francesco – rileva- non abbiamo commentato tale o tale Paese. ...