: Ancora una volta i nostri governi hanno scelto di “rimuovere” la questione migranti e delocalizzarla in Libia, Chad… - civati : Ancora una volta i nostri governi hanno scelto di “rimuovere” la questione migranti e delocalizzarla in Libia, Chad… - vittoriozucconi : Regaliamo motovedette (ma quante ne abbiamo?) alla Guardia Costiera libica, luminoso esempio di efficienza, umanità… - Agenzia_Ansa : Nuovo naufragio in #Libia, 3 bimbi morti almeno 100 dispersi. Agenzia Onu, quasi 1000 vittime nel Mediterraneo nel… -

"Dovrebbe essere consentito ad ogni imbarcazione con la capacità di salvataggio di sbarcare inelpiùe vicino". Così l'agenzia Onu per i rifugiati per voce del coordinatore per il Sud Europa, Camargo. "Allo stato attuale lanon è un", ha sottolineato. "Mi sembra difficile pensare che la Guardia costiera libica possa salvarli tutti", ha aggiunto il coordinatore Onu per la, Mignone.(Di venerdì 6 luglio 2018)