Migranti | magliette rosse in piazza contro l' emorragia di umanità

Magliette rosse - migliaia adesioni a iniziativa pro Migranti domani : Roma, 6 lug., askanews, - 'Una maglietta rossa per fermare l'emorragia di umanità'. Sono migliaia le adesioni di associazioni, comitati, scuole, musicisti, giornalisti, scrittori, singoli cittadini ...

Migranti : Pd lombardo raccoglie appello Don Ciotti - sabato magliette rosse : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Il Partito democratico lombardo raccoglie l'appello di Don Ciotti "per fermare l'emorragia di umanità" e per sostenere un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà. Così, per sabato prossimo, 7 luglio, l'invito per tutti i democratici è quello di aderire al

Migranti - Zanotelli : “Nessuno li fermerà. Le magliette rosse? Aiutino a reagire. Il silenzio della Chiesa è imbarazzante” : A indossare “una maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità”, sabato ci sarà anche padre Alex Zanotelli, il noto missionario comboniano che dopo aver vissuto per anni in una delle più grandi baraccopoli dell’Africa ora ha scelto di abitare alla “Sanità” a Napoli. L’iniziativa lanciata da don Luigi Ciotti, dal giornalista Francesco Viviano, dalla presidente dell’Arci Francesca Chiavacci, da quello di Legambiente Stefano Ciafani e da Carla ...

Benetton - cosa c’entrano i Migranti con le magliette? : di Fabio Grasso Sarebbe interessante conoscere quanto la Benetton destini del suo budget, da multinazionale, per la pubblicità. Soldi spesi male dato che emergono parecchi interrogativi sulla validità della comunicazione ai clienti per invogliarli nell’acquisto dei suoi prodotti. Almeno, a ciò dovrebbe servire una pubblicità fatta bene. cosa c’entrano i migranti con le magliette di Benetton? Certo, comprendo che l’originalità ...

Benetton - pubblicità con foto dei Migranti - Salvini : 'Squallido - mai più vostre magliette' : Gli addetti ai lavori le chiamano immagini «passanti» fra due pagine e sono quei due fogli di giornale su cui si stende, in tutta la sua maestosita', una foto. E la foto scelta da Benetton, celebre brand d'abbigliamento con sede a Ponzano Veneto, è una di quelle che non passano inosservate: ricorda una fin troppo contemporanea zattera della Medusa con a bordo dei migranti. Un chiaro riferimento alla nave Aquarius che, inevitabilmente, ha ...

