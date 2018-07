ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Migranti, il neo sindaco a trazione Lega di Massa dice no ai rifugiati. Ma si fa avanti Carrara (M5s): “Li accogliamo… - CaldaroneCeres : RT @fattoquotidiano: Migranti, il neo sindaco a trazione Lega di Massa dice no ai rifugiati. Ma si fa avanti Carrara (M5s): “Li accogliamo… - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Migranti, il neo sindaco a trazione Lega di Massa dice no ai rifugiati. Ma si fa avanti Carrara (M5s): “Li accogliamo… - fattoquotidiano : Migranti, il neo sindaco a trazione Lega di Massa dice no ai rifugiati. Ma si fa avanti Carrara (M5s): “Li accoglia… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Per i, a, non c’è più posto. Così è Carrara a farsie a proporsi per ospitarli. Lo storico campanilismo tra i due comuni, che formano lo stesso capoluogo di provincia, in Toscana, va oltre ed entra nell’arena politica sul tema dell’accoglienza dei. Lo strappo si consuma proprio quando la storica conquista dida parte del centrodestra avrebbe dovuto favorire – almeno in teoria – i rapporti istituzionali tra le due città, fino a poco tempo fa in mano al centrosinistra e oggi governate da M5S eche a livello nazionale formano la maggioranza di governo. Carrara, infatti, dal 2017 è amministrata dai grillini di Francesco De Pasquale mentre ail candidato del centrodestra aleghista Francesco Persiani, domenica scorsa, ha ribaltato il risultato del primo turno battendo iluscente del Pd, Alessandro ...