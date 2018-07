Mietitura 2018-2019 | stima 4 | 2 mln tonnellate | preoccupa maltempo

askanews

: RT @Confagricoltura: 6 luglio a Roma - “Mietitura a porte aperte” con i protagonisti della filiera - AidepiPasta : RT @Confagricoltura: 6 luglio a Roma - “Mietitura a porte aperte” con i protagonisti della filiera - alcinx : RT @Confagricoltura: 6 luglio a Roma - “Mietitura a porte aperte” con i protagonisti della filiera - Confagricoltura : 6 luglio a Roma - “Mietitura a porte aperte” con i protagonisti della filiera -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Settebagni, Roma,, 6 lug., askanews, - Una produzione in linea, come quantità, con lo scorso anno. Anche se non è ancora possibile fare unadefinitiva a causa del, chegli ...