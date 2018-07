Michael Bublé e la conferma ufficiale | «Tra poco nascerà mia figlia»

vanityfair

(Di venerdì 6 luglio 2018) «I want to come home», cantava in una sua canzone, 42 anni. Ora la «casa» del cantante si sta per ingrandire perché sua moglie, l’attrice argentina Luisana Lopilato, 31 anni, aspetta una bambina. https://www.instagram.com/p/BkFo5c-h19l/?taken-by=luisanalopilato Questo è il primo fiocco rosa per i. E dopo mesi di rumors sul possibile sesso della piccola, laè arrivata proprio dache con voce emozionata ha raccontato alla stazione radio Today Fm: «La mia prima bambina arriverà tra tre settimane. In realtà non l’ho mai detto in pubblico: ho unain arrivo». LEGGI ANCHEe Luisana Lopilato aspettano un figlio, è il terzo Non soloe Luisana non vedono l’ora di coccolare la piccola. Anche i fratelli maggiori Noah, nato nel 2013, ed Elias, nel 2016, non aspettano altro che prendersi cura della principessa di ...