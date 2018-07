Michael Bublé dal trauma del cancro del figlio all’arrivo di una bambina | “La mia prima

optimaitalia

(Di venerdì 6 luglio 2018)ha confermato che sarà padre di unatra tre settimane: per lavolta il cantante avrà una figlia femmina dalla moglie Luisana Lopilato.Sposati dal 2011, i due sono già genitori dei figli Noah, quattro anni, ed Elias, due. All'inizio dell'anno avevano annunciato etusiasti di essere in attesa di un terzo bebé, senza però svelarne il sesso.A poche settimane dal termine della gravidanza, il cantante inglese ha voluto condividere con il pubblico il sesso della nascitura, lafemmina di casa."La miaarriverà tra tre settimane, e in realtà non l'ho mai dettoin pubblico: sta per nascere la miafiglia", ha detto l'interprete a Today FM.La coppia ha mantenuto un basso profilo quest'anno dopo aver affrontato con coraggio la malattia del piccolo Noah Al primogenito diè stato diagnosticato un unal fegato ...