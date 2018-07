Michael Bublé conferma | ' entro un mese avremo una bambina'

Michael Bublé e la conferma ufficiale : «Tra poco nascerà mia figlia» : «I want to come home», cantava in una sua canzone Michael Bublé, 42 anni. Ora la «casa» del cantante si sta per ingrandire perché sua moglie, l’attrice argentina Luisana Lopilato, 31 anni, aspetta una bambina. https://www.instagram.com/p/BkFo5c-h19l/?taken-by=luisanalopilato Questo è il primo fiocco rosa per i Bublé. E dopo mesi di rumors sul possibile sesso della piccola, la conferma ufficiale è arrivata proprio da Michael che con voce ...