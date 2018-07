Mi dici che ore sono? Poi le rapine | arrestato un senegalese a Monza

Due arresti e dodici denunce per scambio di materiale pedopornografico. Sotto accusa anche un aspirante diacono : Una rete che scambiava su Facebook materiale pedopornografico, in alcuni casi prodotto adescando dei minorenni su internet, è stata scoperta dalla Polizia, che ha arrestato due persone e ne ha denunciate altre dodici.L'indagine, condotta dalla Polizia postale, coinvolge un aspirante diacono, pensionati, disoccupati, uno studente e un detenuto per reati analoghi, tutti ritenuti responsabili di detenzione e diffusione di materiale ...

Mondiali 2018 Russia - Cavani e l'infortunio che lo manda in panchina : l'Uruguay torna alle radici : Cavani fermo per una lesione a un polpaccio. Speranza di recuperare per una eventuale semifinale, anche se difficile. Giocare i quarti impossibile. Ma la storia dell'Uruguay è differente. Il Divino ...

Vestire la solidarietà : le t-shirt di Medici Senza Frontiere raccontano che siamo tutti #Umani : Medici Senza Frontiere torna a raccontare l'esperienza dell'azione umanitaria e questa volta lo attraverso delle t-shirt. Si va dalla denuncia graffiante di Makkox e Mauro Biani, passando per il tratto di Alessandro Gottardo, fino alla poesia di Fernando Cobelo e alle linee geometriche di Fonzy Nils: le t-shirt #Umani di MSF testimoniano la solidarietà e la simboleggiano con abbracci, cuori, mani che si stringono.Ogni maglietta ritrae ...

Figlio di due donne - i giudici : "Anche la non biologica è madre" : Ora per essere madre sin dalla nascita di un bambino, anche se questa è nata con fecondazione eterologa, basta "condividere" il progetto della fecondazione assistita. Secondo quanto scrive Articolo29.it, oggi la Corte di Appello di Napoli è andata oltre la stepchild adoption tanto discussa (e poi bocciata) durante la battaglia politica sul ddl Cirinnà.I fatti. Una coppia di donne ha avanzato il riconoscimenti della adozione da parte della ...

iOS 12 - nuovo Face ID e Codici QR tra le novità che saranno promosse da Apple : L'attesa per il nuovo aggiornamento del sistema operativo IOS è notevole per gli amanti di Apple: se dal punto di vista grafico non ci saranno grosse novita', possiamo dire che lo sviluppo del software sara' notevole in quanto dovra' supportare nuovi dispositivi come l'iPhone che uscira' nel 2018 e il nuovo iPad con il riconoscimento facciale d'identita', più semplicemente Face ID. Di recente sono trapelate le 5 novita' più interessanti che ...

“No comment”. Stefano De Martino - l’indiscrezione choc (vi diciamo solo che c’entra Belen). Cosa sta “tramando” il ballerino : Se ne era già parlato mesi fa, del presunto fidanzamento di Stefano De Martino. Da quando è finito il suo matrimonio con Belen, tutti hanno a cuore la stabilità sentimentale del ballerino di Amici (che probabilmente nella prossima edizione del talent show prenderà il posto di insegnante al posto di Garrison). Ma Stefano non molla e continua a insistere: “Sono single”. Ma quando era in Honduras come inviato de L’Isola dei famosi, le ...

Sanità - obblighi per medici e multe : che cosa prevede il Sunshine Act - : Il disegno di legge stabilisce l'obbligatorietà della trasparenza sui rapporti economici tra aziende e operatori sanitari. Chi non rispetterà le misure dovrà pagare delle sanzioni

Pfizer alza il prezzo di cento medicinali : sarà più costoso anche il Viagra : Un ' ritocco ' al rialzo sul prezzo di 100 medicinali, incluso il Viagra. Secondo un report del ' Financial Times', l'americana Pfizer ha aumentato il prezzo di alcuni dei suoi farmaci più noti, ...

Certificati medici facili? Responsabile anche il medico di base : Roma, 2 lug. , askanews, Il medico di base che certifichi l'assenza dal lavoro per malattia senza scrupolose verifiche, ancorché ingannato dal dipendente sulle sue condizioni di salute, può essere ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio - la frase sfuggita che fa tremare i fan : 'diciamo che c'è un tempo per...'. Tutto vero : Date tempo al tempo. Anna Tatangelo alimenta le speranze dei fan che la vogliono vedere di nuovo in coppia con Gigi D'Alessio . La loro storia d'amore è per così dire 'congelata' da diversi mesi, tra ...

Parma - scomparsi nel Po due studenti diciassettenni : vane le ricerche dei sommozzatori : Sono due diciassettenni i ragazzi scomparsi ieri nelle acque del Po a Coltaro, sotto gli occhi terrorizzati degli otto amici con cui erano andati a fare il bagno nel fiume. Si tratta di Zakaria Sabbar,...

Bimbo vende i giocattoli per salvare il cane che è la sua medicina : Connor Jayne è uno dei tanti bambini americani che crescono soli con la mamma. Una brava mamma che gli offre tutto quanto necessario, compresa un'educazione equilibrata e un bravo cane, un giovane dobermann che hanno chiamato Copper (Rame) perché il suo mantello nero, quando è colpito dai raggi del sole al tramonto, presenta delle splendide sfumatura color rame. E Copper diventa subito il miglior amico di Connor.Verso il settimo anno di età, in ...

Si apre la questione meridionale della sanità : verifiche dell’Ordine dei Medici : “questione meridionale mai risolta per la sottostima del ministero della Salute delle risorse destinate alle regioni del Sud, e che ha portato a tagli di personale e prestazioni”. Parte dalla Sicilia il viaggio della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) per fare il punto sullo stato di salute del Servizio sanitario nazionale nelle regioni italiane. Il presidente della Fnomceo Filippo ...