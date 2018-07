Meteo | sarà l' estate delle super-piogge | le zone più a rischio

Meteo - caldo africano e afa battono in ritirata : sarà un super weekend : “L'anticiclone africano si indebolisce ed il caldo africano batte in ritirata sotto il Maestrale che determina un week-end perlopiù soleggiato e gradevole eccetto per una locale instabilità” -a dirlo...

Meteo - arriva la prima ondata di caldo ma sarà mini : Fino a martedì temperature alte su tutta Italia, poi al Nord arriverà il primo ciclone di luglio, portandosi dietro piogge e anche qualche grandinata. E non sarà un'estate afosa come lo scorso anno

Meteo - arriva la prima ondata di caldo - ma sarà mini : ROMA - Si era già parlato di estate in ritardo , con piogge e temporali che hanno causato anche qualche disagio su tutta la penisola. Da questo weekend, invece, ecco la prima ondata di caldo della ...

Meteo. Caldo in arrivo da domenica - ma l’estate 2018 sarà più fredda : i motivi : A spiegarlo è il meteorologo Andrea Giuliacci, del centro Epson Meteo. Tra i motivi, l'assenza di El Niño e il fatto che la scorsa estate è state preceduta da un lungo periodo di siccità. Ma sicuramente il clado non mancherà.Continua a leggere

Ora o mai più - ci sarà la seconda stagione?/ Ecco perché rivedremo il format delle Meteore musicali : Ora o mai più, ci sarà la seconda stagione del programma musicale di Rai1? Ecco perché rivedremo il format delle meteore nella primavera 2019, vi sveliamo le tante probabilità...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:07:00 GMT)

Meteo - arriva Caronte : da sabato sarà vera estate - previste punte di 40 gradi : Nel fine settimana, quello che ci traghetterà nel mese di luglio, arriva l’anticiclone africano Caronte che finalmente porterà la vera estate. Temperature in rialzo ovunque e stabili sui trenta gradi: sabato previsti fino a 35 gradi a Milano, nelle zone interne delle isole maggiori si sfioreranno i 40 gradi.Continua a leggere

F1 - GP Francia 2018 : le previsioni Meteo. Il rischio pioggia è concreto per la gara. Chi sarà il favorito? : Giove Pluvio potrebbe far visita sul circuito di Le Castellet (Francia), sede dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno? Sembrerebbe di sì. Leggendo le previsioni del tempo per la giornata odierna e, in particolare quando la gara inizierà (ore 16.10), la percentuale di precipitazioni è prossima al 50%, nelle ore che vanno dalle 14.00 in avanti. Pertanto, i team ed i piloti potrebbero incontrare il bagnato in questa domenica francese, ...

Previsioni Meteo - parla l'esperto Luca Lombroso : "Sarà un'estate mite - ma attenti al riscaldamento globale" : Dopo giorni di maltempo che cielo nuvoloso che hanno imperversato su mezza Italia, gli italiani possono prepararsi a una lunga striscia di stabilità garantita dall'anticiclone delle Azzorre. Ne è certo il Meteorologo Luca Lombroso che il Giorno annuncia l'arrivo vero e proprio dell'estate, ben diver

Meteo - sarà un'estate "tiepida" : poche ondate di calore : L'estate che sta per iniziare sarà calda, ma non da record come negli scorsi anni. A delineare il nuovo scenario che si affaccia sull'Italia è il colonnello Paolo Ernani, Meteorologo: "...

Estate - come sarà il Meteo : sarà un'Estate calda ma non da record quella del 2018 . A delineare il nuovo scenario che si affaccia sull'Italia è il colonnello Paolo Ernani, meteorologo: "L'anticiclone delle Azzorre , e non l'...

Le previsioni Meteo di Antonio Sanò : "Sarà un'Estate a singhiozzo - timida e pigra. Con alti e bassi. Il vero caldo arriva a settembre" : "Sarà un'Estate a singhiozzo, con l'Anticiclone delle Azzorre che risulterà sempre molto pigro, timido. Si dimostrerà fresca e piovosa al Nordovest e sulla Sardegna e a tratti sulla Sicilia, più calda del normale sul Triveneto, regioni adriatiche e al Sud. Ovviamente saranno possibili alcune fiammate africane, sempre più normali sul Mediterraneo. Ma il vero caldo potrebbe arrivare più avanti, a Settembre ...

Meteo : in Lombardia persiste nuvolosità ma weekend sarà soleggiato : Milano, 6 giu. (AdnKronos) - Fino a venerdì la Lombardia sarà interessata da una circolazione ciclonica, associata ad una struttura depressionaria, che dalla Penisola Iberica, passando sul bacino del Mediterraneo, tenderà a spostarsi verso est. Giornate, dunque, con nuvolosità irregolare e condizion