Meteo Italia Fine del caldo intenso al Centro-Sud

Allerta Meteo - il maltempo guasta il weekend : instabilità diffusa a macchia di leopardo in tutt’Italia - temperature in picchiata : 1/18 ...

Nuoto di fondo - anticipata per le condizioni Meteo la gara dei campionati italiani master a Palermo : A causa delle avverse previsioni meteo, la gara dei campionati italiani master di Nuoto di fondo è stata anticipata alle ore 9.30 Considerate le indicazioni fornite dalla capitaneria di porto in relazione alle previsioni meteo-marine, la partenza della 5 km di Nuoto in acque libere dei campionati italiani master, in programma sabato 7 luglio, è anticipata alle ore 9.30 con accredito alle 7.30. In corso di valutazione l’orario di ...

Previsioni Meteo Italia : Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale.

Meteo Italia. Tempo instabile al Nord - caldo intenso al Centro-Sud : Meteo Italia. Tempo instabile al Nord, caldo intenso al Centro-Sud Ondata di caldo all’apice al Centro-Sud, in attenuazione da venerdì Continua a leggere L'articolo Meteo Italia. Tempo instabile al Nord, caldo intenso al Centro-Sud proviene da NewsGo.

Meteo - Italia spaccata in due : tromba d'aria a Milano e tempesta di fulmini su Torino - picco di caldo al Sud : Italia spaccata in due: punte di oltre 35 gradi al Sud, in Sicilia e Sardegna, dove è atteso per oggi il picco di caldo, e violente trombe d'aria al Nord, con il vento che ha scoperchiato i tetti a ...

Meteo - Italia spaccata in due : tromba d'aria a Milano e tempesta di fulmini su Torino - picco di caldo al Sud : Temperature in salita ancora per oggi in Sicilia e Sardegna dove si superano i 35 gradi, mentre al Nord si contano i danni dovuti al maltempo. Nel capoluogo lombardo è esondato il Seveso

Meteo - Italia divisa in due : torna l'incubo dell'estate 2014 con 60 giorni di pioggia al Nord : La situazione Meteo presente sull'Europa, e che condiziona anche l'Italia, divide il nostro Paese in due: se da una parte il Centro-Sud è interessato dall'anticiclone africano che favorisce il bel ...

Previsioni Meteo Italia : Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale.

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per le prossime ore al Nord Italia : “possibili nubifragi - grandinate e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 della mattina di domani, 4 luglio, per l’Italia settentrionale, parti della Francia Nordorientale, la Svizzera e l’Austria occidentale principalmente a causa di eccessive precipitazioni, con grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento possibili. Sull’Europa troviamo due principali vortici ciclonici: uno a Nord-ovest della ...

Allerta Meteo - doppio allarme per l’Italia : violentissimi temporali al Nord - super caldo fino a +40°C al Sud [MAPPE] : 1/22 ...

Che brutta estate! Meteo - la bella stagione stenta ancora. Cosa sta per succedere sull’Italia : Italia divisa in due. Infiltrazioni atlantiche transitano sul nostro Paese e provocano qualche crepa sul promontorio anticiclonico africano Caronte, con conseguenze soprattutto al Nord. Questo comporta un’instabilità decisamente in aumento sulle regioni settentrionali, con rovesci e temporali che interesseranno sicuramente le Alpi e le Prealpi ma che potranno estendersi fino alle pianure circostanti, fanno sapere gli esperti de ...

Meteo - caldo e afa avvolgono l’Italia ma al nord improvvisi acquazzoni e grandinate : A causa di una infiltrazione di aria instabile proveniente da Ovest in serata saranno possibili improvvisi acquazzoni e grandinate al nord mentre il centro sud è ancora preda dell'alta pressione di matrice africana con caldo intenso. A farla da padrone in tutta la Penisola però sarà ancora una cappa di afa.Continua a leggere

Meteo - sull’Italia arriva il grande caldo africano : temperature oltre i 35 gradi e afa : Inizio di settimana all'insegna di sole e caldo africano su tutta l'Italia con temperature oltre i 35 gradi al sud e afa intensa al nord. Situazione però in evoluzione per le regioni settentrionali dove nei prossimi giorni aumenterà l'instabilità Meteo con improvvisi annuvolamenti a acquazzoni.Continua a leggere

Previsioni Meteo Italia : Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale.