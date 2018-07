Messina | omicidio-suicidio | ex moglie potrebbe essere stata strangolata

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) Palermo, 6 lug. (AdnKronos) –con un foulard, o qualcosa di simile, Maria Carmela Isgrò, la donna di 48 anni uccisa dall’ex marito Nicola Siracusa, 56 anni, a Barcellona Pozzo di Gotto (). L’uomo si è poi tolto la vita impiccandosi. I due corpi sono stati trovati dalla polizia nel primo pomeriggio, in via Modica, dove la coppia viveva in due appartamenti diversi ma nello stesso stabile. L’dovrebbeavvenuto nelle prime ore di oggi e, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, fra l’uno e l’altro sarebbero passate un paio d’ore. “Siamo di fronte a una di quelle tragedie che purtroppo oggi sono sempre più frequenti – ha detto all’Adnkronos il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto Emanuele Crescenti – Non abbiamo trovato tracce di sangue e quindi è ...