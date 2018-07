Messina : omicidio-suicidio - ex moglie potrebbe essere stata strangolata : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – potrebbe essere stata strangolata con un foulard, o qualcosa di simile, Maria Carmela Isgrò, la donna di 48 anni uccisa dall’ex marito Nicola Siracusa, 56 anni, a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). L’uomo si è poi tolto la vita impiccandosi. I due corpi sono stati trovati dalla polizia nel primo pomeriggio, in via Modica, dove la coppia viveva in due appartamenti diversi ma nello stesso stabile. ...

Omicidio Belvisi - Luigi Messina condannato a 18 anni : Omicidio Belvisi ultime notizie – Confermata la condanna a 18 anni assegnata per la morte di Rosanna Belvisi, attribuita al marito Luigi Messina. L’ex guardia giurata avrebbe ucciso la moglie con 29 coltellate: per la figlia di Rosanna Belvisi e dell’imputato la pena è tuttavia troppo bassa. All’esterno del tribunale si è radunato un gruppo di protesta, per richiedere una condanna più aspra per Messina. Omicidio Belvisi: ...

Milano - Luigi Messina condannato a 18 anni per l'omicidio di Rossana Belvisi/ Evitato lo sconto di pena : Milano, Luigi Messina condannato a 18 anni per l'omicidio di Rossana Belvisi: la Corta d'Appello d'Assise non ha concesso lo sconto di pena, il commento della figlia Valentina(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:34:00 GMT)