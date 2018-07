Messina | Barcellona Pozzo di Gotto | uomo uccide la moglie e si toglie la vita 2

sportfair

(Di venerdì 6 luglio 2018) (AdnKronos) – Sarebbe stato Nicola Siracusa, pasticcere di 56 anni, adre l’exMaria Carmela Isgrò, impiegata comunale di 48 anni. L’si sarebbe poi tolto laimpiccandosi. I due, separati e con una figlia di 10 anni, sembra abitassero nella stessa palazzina di via Modica ma in due appartamenti diversi. In passato la donna avrebbe denunciato l’ex per maltrattamenti. I due corpi senzasono stati ritrovati nel primo pomeriggio. Sui fatti indaga la polizia didi). L'articolodilae sila(2) SPORTFAIR.