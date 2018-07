Messina : Barcellona Pozzo di Gotto - uomo uccide la moglie e si toglie la vita (2) : (AdnKronos) – Sarebbe stato Nicola Siracusa, pasticcere di 56 anni, ad uccidere l’ex moglie Maria Carmela Isgrò, impiegata comunale di 48 anni. L’uomo si sarebbe poi tolto la vita impiccandosi. I due, separati e con una figlia di 10 anni, sembra abitassero nella stessa palazzina di via Modica ma in due appartamenti diversi. In passato la donna avrebbe denunciato l’ex per maltrattamenti. I due corpi senza vita sono stati ...

Messina : Barcellona Pozzo di Gotto - uomo uccide la moglie e si toglie la vita (2) : (AdnKronos) – Sarebbe stato Nicola Siracusa, pasticcere di 56 anni, ad uccidere l’ex moglie Maria Carmela Isgrò, impiegata comunale di 48 anni. L’uomo si sarebbe poi tolto la vita impiccandosi. I due, separati e con una figlia di 10 anni, sembra abitassero nella stessa palazzina di via Modica ma in due appartamenti diversi. In passato la donna avrebbe denunciato l’ex per maltrattamenti. I due corpi senza vita sono ...