Merkel contro il bullismo di Seehofer & Co

La Merkel torna già a traballareOra a minacciarla è la sinistra Spd Scontro sull'accordo con Seehofer : Per la Merkel le sofferenze non sono ancora finite. Ora la minaccia l'Spd. "Se si va avanti con il piano firmato con Seehofer lasciamo il governo". E intanto Orban apre a un accordo sui migranti

Furia Trump contro Merkel e alleati Nato. "La pazienza sta per finire" : Donald Trump va all'attacco degli alleati della Nato, accusandoli di non spendere abbastanza per la difesa e di approfittarsi degli Stati Uniti anche su questo terreno, come sul fronte delle politiche commerciali. "La pazienza degli Stati Uniti sta per finire", minaccia il presidente americano, con un durissimo affondo a una settimana dal summit di Bruxelles dell'Alleanza Atlantica. Non solo, visto che sempre la prossima settimana si ...

Salvini 'Crisi di Merkel non è colpa mia - immigrazione fuori controllo'. Ft 'Minaccia per l Ue - rischio Weimar' : 'La minaccia a Bruxelles di un Salvini senza paura', insieme alla politica dei dazi di Donald Trump, rischia di far diventare l'Ue 'una repubblica di Weimar dei nostri tempi'. È questo invece il ...

Migranti - Seehofer contro Merkel : verso le dimissioni da presidenza Csu e ministero : Horst Seehofer, ministro degli Interni tedesco e leader della Csu, avrebbe rassegnato le dimissioni dai suoi due incarichi politici, in disaccordo con la linea di Angela Merkel sui Migranti. L'uscita di scena del leader bavarese per motivi legati alla sua credibilità politica sgonfierebbe la portata di una crisi che avrebbe potuto provocare la caduta della GroKo. Ridimensionando il tutto a un problema personale tra il ministro e la ...

Migranti - telefonata Merkel-Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. Scontro Macron-Di Maio. E scoppia il caso Lifeline : ROMA. Uno Scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'Ong Lifeline. Sul piano ...

La Merkel tende la mano all'Italia contro l'immigrazione illegale : Immigrazione: sull’orlo di una crisi politica, la Merkel tende la mano all’Italia Madrid, 21 giu - (Agenzia Nova) - La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha garantito la “solidarietà” del suo paese all’Italia nella lotta contro l’immigrazione illegale e la disoccupazione giovanile. “Berlino e Roma

Migranti - scontro con Merkel e Macron «L’Italia pronta a chiudere le frontiere» : Pronti a chiudere le frontiere. L’avvertimento più forte è l’unica mossa che non svela in una giornata di incontri, annunci,… L'articolo Migranti, scontro con Merkel e Macron «L’Italia pronta a chiudere le frontiere» proviene da Essere-Informati.it.

Migranti - scontro con Merkel e Macron : Francia e Germania a bruxelles proporranno di rimandare i profughi nei paesi di primo ingresso. Il premier Conte sposa la linea dura sostenuta dal Viminale: «La bozza Juncker è insostenibile, così non la firmo»

Giuseppe Conte e Angela Merkel - scontro sulla sede del vertice a 7 sui migranti : il premier alza la voce : Se il buongiorno si vede dal mattino... Un vertice a 7 tra i Paesi della Ue più interessati dal fenomeno migratorio si etrrà la prossima settimana in preparazione del Consiglio europeo del 28 e 29 ...

Migranti - vertice straordinario a 7 Conte e Merkel - scontro location : Domenica i capi di Stato e di governo di Italia, Francia, Germania e Spagna si incontreranno per discutere di come affrontare il problema degli sbarchi di Migranti. Il vertice parte in salita visto che c'è stato uno scontro tra il premier italiano e la cancelliera tedesca per decidere dove tenere il summit. Conte aveva proposto Roma, visto che l'Italia é al centro dei flussi migratori Segui su affaritaliani.it

