Mercato | Cristiano Ronaldo alla Juventus Siamo oramai agli ultimi dettagli

CalcioMercato : Cristiano Ronaldo sarebbe ad un passo dalla Juventus : La notizia che sta sconvolgendo il Calciomercato italiano ed internazionale negli ultimi giorni sembra sempre più vicina a concretizzarsi. Le indiscrezioni trapelano ormai da parecchi giorni, oggi sono parecchi gli organi di stampa spagnoli ed italiani che danno ormai per certo il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Il giocatore infatti, attualmente in vacanza ad Ibiza, avrebbe accettato il contratto offertogli dal ...

CalcioMercato story - 9 anni fa la presentazione di Cristiano Ronaldo al Real Madrid : Nove anni da quel giorno con la maglia numero nove. Un piccolo cambiamento che poi l'avrebbe fatto tornare alla normalità l'anno successivo, e a riprendersi il suo soprannome più classico: CR…7. Era ...

CalcioMercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 6 luglio in DIRETTA : ore decisive per l’affare Cristiano Ronaldo alla Juventus : Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 6 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

CalcioMercato Juventus - Cristiano Ronaldo : le ultimissime : Il 'Corriere dello Sport' pone l'attenzione su Florentino Perez, descritto come un 'leone in gabbia' perché sorpreso dal doppio addio di Zidane e Ronaldo dopo la terza Champions League consecutiva. ...

CalcioMercato Juventus - nasce l'hashtag per Cristiano Ronaldo : #SeArrivaCR7. Tutte le promesse social : La Juventus sogna Cristiano Ronaldo. ogni momento che passa fa aumentare la fiducia dei bianconeri, pronti a mettere a segno il colpo del secolo per quanto riguarda il Calciomercato italiano e ...

CalcioMercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : Juventus-Cristiano Ronaldo - vertice tra Agnelli e Marotta. Ruiz ufficializzato dal Napoli : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

CalcioMercato - psicosi Cristiano Ronaldo-Juve : qualcuno ha già la maglia : "L'Adidas ha già iniziato a stampare le maglie di Cristiano Ronaldo". Nell'era dei social network basta poco per trarre conclusion e dare corpo a voci , reali, di mercato. Anche se queste, ora dopo ...

CalcioMercato - Cristiano Ronaldo e la clausola del Real Madrid : 'Se valgo 100 milioni non mi vogliono' : Quella che sembrava una semplice suggestione di mercato si sta lentamente trasformando in una trattativa concreta. Cristiano Ronaldo e la Juventus, un'operazione impossibile anche da pensare un anno ...

CalcioMercato - Marca e Cristiano Ronaldo : Ecco, provate a immaginare la faccia di uno come CR7 nel leggere che lui, a suo giudizio il migliore al mondo, possa essere usato come merce di scambio per arrivare a un altro giocatore. Un affronto ...

CalcioMercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo! Higuain al Chelsea? Zaza verso il Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

CalcioMercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : Juventus - assalto a Cristiano Ronaldo? Quanti colpi in vista : Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

CalcioMercato - Cristiano Ronaldo alla Juventus : incognite e possibilità : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive circa il futuro di Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese, in questi giorni, sta infiammando il mercato. Stando ai rumors più recenti, il calciatore luistano, da anni colonna portante del Real Madrid, avrebbe intenzione di cambiare aria. Tra le destinazioni possibili ci sarebbe la Juventus. Naturalmente Florentino Perez, il presidente dei ...

CalcioMercato - Cristiano Ronaldo alla Juventus : incognite e possibilità : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive circa il futuro di Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese, in questi giorni, sta infiammando il mercato. Stando ai rumors più recenti, il calciatore luistano, da anni colonna portante del Real Madrid, avrebbe intenzione di cambiare aria. Tra le destinazioni possibili ci sarebbe la Juventus. Naturalmente Florentino Perez, il presidente dei ...

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Nuove cifre folli che sconvolgono il Mercato : Quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Stiamo parlando del calciatore più forte al mondo (insieme a Messi), un calciatore in grado di fare la differenza in qualsiasi competizione, dai campionati alla Champions League fino ad arrivare ai Mondiali. Il portoghese ha già conquistato record incredibili e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ma Quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Al momento il calciatore percepisce 21 milioni di euro a stagione con ...