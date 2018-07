Mercati alla prova dei dazi incrociati USA-Cina

Viaggi & Turismo : alla scoperta dei Mercati in “Technicolor” : Gli incantevoli colori dalle brillanti e variegate tonalità sono la tavolozza di un quadro che raffigura i mercati più belli e più famosi in tutto il mondo. Dalle innumerevoli sfumature e dagli stupendi accostamenti di frutta e verdura, ai meravigliosi colori di piante e fiori, il mercato è il luogo simbolo di una cultura e di un popolo. Per conoscere l’anima di una città, un giro al mercato più caratteristico è d’obbligo. Lasciatevi guidare dai ...

Dalla vulnerabilità alla fragilità dei Mercati : ... in particolare high yield; un sottopeso del Dollaro che ci aspettiamo sia destinato a deprezzarsi all'interno di una normalizzazione dei cicli economici del resto del mondo. Gli ultimi sviluppi ...

Dalla vulnerabilità alla fragilità dei Mercati : Si possono individuare sostanzialmente tre ordini di eventi che hanno contribuito alla genesi di questa fragilità: La pubblicazione di una serie di dati molto forti per l'economia statunitense e di ...

Sollievo sui Mercati - alla comparsa della Trump put : In quella fase, l'economia cinese cresceva a rilento , a prescindere da quanto indicato dai dati ufficiali, , vi erano pesanti deflussi di capitali e i profitti aziendali decrescevano. Ad aumentare l'...

Bagnai e Borghi nuovi presidenti delle Commissioni Finanze e Bilancio : allarme sui Mercati : Dopo che nei giorni scorsi Giovanni Tria, ministro dell'Economia, aveva tranquillizzato i mercati [VIDEO], giovedì 21 giugno sono state decise e comunicate le nomine per la presidenza della Commissione Finanze del Senato e della Commissione Bilancio della Camera: i prescelti sono Alberto Bagnai, economista esponente della Lega e fautore dell'uscita dall'euro come soluzione ai problemi di Bilancio italiani, e l'euroscettico Claudio Borghi, ...

Dopo la pace - Mercati di nuovo in allarme : Salvini torna sulla Fornero - lo spread su a 237 : Secondo diversi analisti e trader, alla base delle turbolenze sui mercati finanziari registrate di recente, ci sarebbero le dichiarazioni del ministro dell'interno Matteo Salvini sulla riforma Fornero e la nomina dei parlamentari euroscettici Claudio Borghi e Alberto Bagnai alle commissioni Bilancio della Camerea e Finanze del Senato. Mentre il discorso del ministro dell'economia Giovanni Tria aveva gettato acqua sul fuoco, [VIDEO]riuscendo a ...

Bagnai e Borghi nuovi presidenti delle Commissioni Finanze e Bilancio : allarme sui Mercati : Dopo che nei giorni scorsi Giovanni Tria, ministro dell'Economia, aveva tranquillizzato i mercati, giovedì 21 giugno sono state decise e comunicate le nomine per la presidenza della Commissione Finanze del Senato e della Commissione Bilancio della Camera: i prescelti sono Alberto Bagnai, economista esponente della Lega e fautore dell'uscita dall'euro come soluzione ai problemi di Bilancio italiani, e l'euroscettico Claudio Borghi, anch'egli ...

Bagnai e Borghi presidenti delle Commissioni Finanze e Bilancio - allarme sui Mercati : Dopo che nei giorni scorsi Giovanni Tria, ministro dell'Economia, aveva tranquillizzato i mercati, giovedì 21 giugno sono state decise e comunicate le nomine per la presidenza della Commissione Finanze del Senato e della Commissione Bilancio della Camera: i prescelti sono Alberto Bagnai, economista esponente della Lega e fautore dell'uscita dall'euro come soluzione ai problemi di Bilancio italiani, e l'euroscettico Claudio Borghi, anch'egli ...

Borse colpite dalla guerra dei dazi. Quali rischi per i Mercati? : Un brutto risveglio quest'oggi per i mercati azionari globali che, dopo la chiusura in rosso delle ultime due sedute, continuano a scivolare verso il basso, peraltro ad un ritmo ancora più veloce. ...

Da Trump alla Bce : la difficile agenda dei Mercati : ... consenso che rischia di acuire l'impronta euroscettica della politica nazionale. Il vertice G7 In molti avevano capito che questo vertice del G7 non sarebbe stato come gli altri ma in pochi si ...

Il governo alla prova dei Mercati : Insomma, a sentire le due voci forse più rappresentative dell'economia di casa nostra, la sola fumata bianca dopo tre mesi di fumate nere è stata sufficiente a ridare ossigeno all'Italia. Il problema ...

Cresce l’esportazione responsabile in Italia : +12% di imballaggi in legno trattati destinati ai Mercati mondiali - pari a quasi 700.000 metri cubi : Con 693.171 m3 di legno trattato nel primo trimestre del 2018 e una crescita del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il Comitato Tecnico Fitok ha annunciato il raggiungimento di un risultato estremamente importante, in occasione del workshop “Esportare in sicurezza: un vantaggio competitivo” che si è tenuto ieri a Ipack-Ima, la fiera internazionale per il processing e il packaging. La qualità degli imballaggi in legno ...

Gli imballaggi green di Grifal si quotano a Piazza Affari e puntano sui Mercati Ue e Usa : Uno degli asset che sosterrà la crescita di Grifal è il concept "green" che sta pervadendo tutta la produzione attraverso materiali sempre più ecologici ma soprattuto sempre più vicini all'economia ...

Il terremoto sui Mercati visto dalla stampa straniera : ... i mercati finanziari globali sono rimasti relativamente calmi', scrive il New York Times , 'le incertezze dell'Italia sembravano confinate all'Italia e l'economia europea continuava a crescere. Il ...