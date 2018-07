ilfattoquotidiano

: @fattoquotidiano Parenzo te l'ho detto, non riesci a diventare quello che vorresti, non hai quello che occorre, poi… - emilravizza2 : @fattoquotidiano Parenzo te l'ho detto, non riesci a diventare quello che vorresti, non hai quello che occorre, poi… - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Meloni vs Parenzo: “Soros? Non è un filantropo ma uno speculatore. Lei mi fa passare per razzista e non lo sono” https… - beteljeuse1969 : RT @fattoquotidiano: Meloni vs Parenzo: “Soros? Non è un filantropo ma uno speculatore. Lei mi fa passare per razzista e non lo sono” https… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Battibecco serrato a In Onda (La7) tra la deputata di Fratelli d’Italia, Giorgia, e uno dei conduttori, David, sulla figura del’imprenditore George Soros. Commentando la diminuzione degli sbarchi dei migranti in Italia, la presidente di FdI si attribuisce il merito del risultato: “Il lavoro che abbiamo fatto ha funzionato. Siamo stati noi a porre il problema dell’immigrazione irregolare, perché al grande capitale serviva per fare i propri interessi. Dopo anni che denunciavamo il problema e siccome avevamo convinto gli italiani, quando è arrivata la campagna elettorale, chi stava al governo è dovuto correre ai ripari. Minniti ha corretto il tiro e ha sposato la nostra tesi solo per interesse, non per convinzione”.osserva: “Lei prima ha parlato di grande capitale. Citate sempre Soros come il burattinaio di tutto questo”. ...