Meglio una vita | che una vicevita

Maccio Capatonda : "Le pasticche per i capelli inibivano la libido - Meglio calvo. La scuola? Per me era una prigione" : Anche se non sembra, Maccio Capatonda - all'anagrafe Marcello Macchia - è un tipo timido. Classe 1978, dopo i primi sketch, Maccio diventa famoso per le parodie di trailer cinematografici di film improbabili, messi in onda dal programma della Gialappa's "Mai dire...". In un'intervista a Il Fatto Quotidiano racconta la sua ultima esperienza, quella che lo vede protagonista della nuova serie The Generi su Sky. Confessa che per affrontare la ...