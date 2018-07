Meghan Markle e Harry I 7 look da copiare della Duchessa del Sussex per occasioni

C'è un tipo di abito a cui Meghan Markle non riesce proprio a rinunciare : Dopo aver preso parte a diversi impegni ufficiali, è ormai chiara la passione di Meghan Markle per un tipo preciso di abiti, a cui sembra non voler mai rinunciare. La duchessa del Sussex pare infatti prediligere i vestiti attillati con scollo a barca. Lo ha dimostrato anche all'ultimo evento, il Commonwealth Youth Forum, al quale ha partecipato insieme al marito Harry.Questa volta la neosposa ha scelto il giallo. Lo stilista, invece, ...

La lezione di stile di Meghan Markle - lo chignon da ballerina : Mentre il mondo era impegnato a commentare il bellissimo abito giallo dalla linea pulita di Meghan Markle, indossato durante la sua ultima uscita pubblica, c’era un altro dettaglio che ha catturato l’attenzione delle più navigate beauty addicted, lo chignon ordinato della Duchessa di Sussex. Meghan Markle insieme al Prince Harry per il Your Commonwealth’ Youth Challenge Reception alla Marlborough House di Londra, ancora una volta ha dato ...

Sette look di Meghan Markle - per sette occasioni «reali» : Che cosa indosserebbe Meghan Markle? Probabilmente sì, vi è capitato di chiedervelo. Magari mentre stavate perplesse a guardare l’armadio pensando a cosa diamine mettere per quella cena di lavoro in cui avreste voluto essere professionali e femminili al contempo. O, magari, scegliendo in fretta gli abiti per accompagnare vostro figlio alla partita, dove però avreste potuto incontrare quel papà single che un po’, ammettetelo, vi piace. LEGGI ...

Meghan Markle E HARRY/ La paura di Thomas Markle : la coppia reale si è dimenticata di lui? : MEGHAN Markle e HARRY sempre più felici e innamorati: Thomas Markle alle prese con un dramma mentre la duchessa detta legge nella moda e nel make up. (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 05:14:00 GMT)

Le paure di papà Markle : "Temo che non rivedrò mai più Meghan. A corte vogliono farmi fuori" : Thomas Markle si sente sempre più distante da sua figlia, ormai duchessa del Sussex, e dichiara: "Non parlo con Meghan e Harry da un sacco di tempo. Credo vogliano allontanarmi".Come riporta il Mirror, fonti vicine all'uomo lo avrebbero descritto "profondamente affranto" dal progressivo allontanamento che sta vivendo dalla figlia, all'indomani del matrimonio col principe Harry.Per cercare di recuperare qualche punto, l'ex direttore della ...

Meghan Markle - un look da un milione di dollari : ancora fresco il ricordo del matrimonio regale tra Meghan Markle e il Principe Harry, un evento mondano e mediatico, argomento molto caldo tra i fili del web. Tutti i riflettori sono puntati sull'ex ...

“Non è più così - acqua e sapone”. Meghan Markle cambia look. Ma c’è già chi storce il naso : “Non è appropriato” : È il momento di Meghan. O meglio: è un bel po’, ormai, che non si parla che di lei. Prima il fidanzamento con il principe Harry, poi il matrimonio, quindi la sua famiglia e tutti i problemi e le chiacchiere connessi. Ma è il look, signori, che attira da morire. Ora che la ex attrice di Suits è nella royal family (a proposito, pare che sia subito entrata nelle grazie della regina), dai pettegolezzi e ‘scheletri ...

Meghan MARKLE/ Nuova gaffe con la Regina Elisabetta : tende la mano al Principe Harry e.... : MEGHAN MARKLE, Nuova gaffe sotto gli occhi della Regina Elisabetta: durante un evento pubblico, tende la mano al Principe Harry che, per evitare problemi, reagisce così.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:04:00 GMT)

Meghan Markle - i baci appassionati che non potrà più dare a Harry : Meghan Markle abbraccia e bacia appassionatamente Harry alla partita di polo. Le foto che circolano sul web in realtà risalgono allo scorso anno quando Meghan era solamente la ragazza “non ufficiale” del Principe. Ora che è la Duchessa del Sussex, membro a tutti gli effetti della Famiglia Reale inglese dopo il matrimonio con Harry, non le è più permesso mostrare i suoi sentimenti in pubblico, meno che mai scambiare effusioni di ...

Perché Harry e Meghan Markle non si tengono per mano davanti alla regina : Harry e Meghan Markle alla prima uscita da coppia avevano sorpreso tutti: in jeans e mano nella mano (agli Invictus Games di Toronto). Poco meno di un anno dopo, con in mezzo un royal wedding che li ha resi marito e moglie, il duca e la duchessa del Sussex hanno dovuto rivedere il loro apparire in pubblico. Nel corso dell’ultimo evento ufficiale, infatti, i due non si sono mai tenuti per mano. E il motivo è semplice: ad accompagnarli, ...

Meghan MARKLE/ Tutti pazzi per gli zigomi della moglie del Principe Harry : svelato il suo segreto : MEGHAN MARKLE sempre più icona di stile: oltre al look, le donne di tutto il mondo, vogliono anche i suoi zigomi. La moglie del Principe Harry svela il suo segreto.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 05:24:00 GMT)

Ecco com’è avere Meghan Markle per amica : Vi siete mai chiesti come sarebbe avere il principe Harry e Meghan Markle per amici? La scrittrice britannica Bryony Gordon, loro coetanea, è una delle poche (fortunate) che può rispondere a questa domanda. E la 37enne ha raccontato il «lato privato» dei due durante il programma tv Loose Women. «È come chiacchierare con un vecchio amico, sul divano con tra le mani una tazza di tè», ha spiegato, rivelando il rapporto che ha col sesto in linea di ...

Lady Diana - le differenze con Meghan Markle nel primo mese : La vita e soprattutto il matrimonio di Lady Diana non sono stati semplici; non a caso è stata ed è ancora definita la Principessa Triste. Non manca giorno che la stampa internazionale tenda a ...

Meghan Markle/ Dall’ex di Harry che segue le sue orme alla sorellastra chiamata dal GF : le ultime news : Meghan Markle, le ultime notizie reali: tra l’ex del Principe Harry che segue le sue orme alla sorellastra chiamata dal Grande Fratello Vip UK, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:42:00 GMT)