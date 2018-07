Mediapro | registrato il marchio ' Var' in Europa

Mediapro ha registrato il marchio VAR in Europa : L'azienda spagnola ha registrato il marchio VAR in due versioni - una con il logo di Mediapro e una senza - in tutta Europa per i prossimi dieci anni. L'articolo Mediapro ha registrato il marchio VAR in Europa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.