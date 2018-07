Maturità | prende 94 all' esame | «Troppo poco» E il Tar le dà ragione

ilmattino

: RT @polverebionda: Ho stirato la sua camicia di lino bianca, quella dei 18 anni. Non vuole che ci sia, sa che non farà bella figura. La mal… - Marinel47239221 : RT @polverebionda: Ho stirato la sua camicia di lino bianca, quella dei 18 anni. Non vuole che ci sia, sa che non farà bella figura. La mal… - TurielloPompeo : RT @polverebionda: Ho stirato la sua camicia di lino bianca, quella dei 18 anni. Non vuole che ci sia, sa che non farà bella figura. La mal… - VRedditi : Eh boh, continuo a vedere gente super organizzata che prende e va al mare per giorni mentre io a casa ad annoiarmi… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Chissà quanti maturandi, fra quelli impegnati in questi giorni negli orali, firmerebbero per un voto così: 94/100. Ma una studentessa di Mestre non si è accontentata di questo...