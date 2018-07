Matteo Salvini lancia spiagge sicure | più controlli contro gli ambulanti

Luigi Di Maio ci prova con Matteo Salvini : 'Inutile metterci contro - nella Lega molte persone leali. Per la prima volta...' : E 'in questo percorso, nella Lega, trovo una lealtà che difficilmente si trova in politica'. Che sia un messaggio nascosto a Salvini, per allearsi alle prossime elezioni?

Matteo Salvini e la stretta sui migranti/ La replica dell’Unhcr : “Lo incontreremo - l’Italia rimanga generosa” : Matteo Salvini e la stretta sui migranti, la replica dell’Unhcr: “Lo incontreremo, l’Italia rimanga generosa”. L'agenzia dell'Onu incontrerà la prossima settimana il ministro dell'interno(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:19:00 GMT)

Elisa Isoardi in crisi con Matteo Salvini? : Che la coppia sia clamorosamente già scoppiata? Via social Elisa Isoardi, prossima a condurre La prova del Cuoco al posto di Antonella Clerici, ha pubblicato un messaggio Instagram particolarmente criptico, che ha fatto schizzare in alto l'asticella del gossip nazionale nei confronti del compagno Matteo Salvini. prosegui la letturaElisa Isoardi in crisi con Matteo Salvini? pubblicato su Gossipblog.it 06 luglio 2018 10:36.

Sergio Mattarella smentisce l'incontro con Matteo Salvini : 'All'oscuro di ogni contatto' : Con poche parole, il Quirinale 'gela' Matteo Salvini . 'Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , è impegnato in una visita all'estero ed è all'oscuro di ogni contatto'. È quanto trapela ...

Giorgia Meloni - fuga da Fratelli d'Italia : chi va con la Lega e perché per Matteo Salvini non è un affare : Il vento gonfia le bandiere di Pontida e trascina su quel pratone gli stendardi un po' derelitti degli alleati di centrodestra in astinenza di potere. Se a farne le spese è soprattutto, in termini ...

Migranti - per Matteo Salvini tour estivo in paesi Nord Africa : “42 milioni da accoglienza a rimpatri” : Una serie di missioni nei paesi del Nord Africa per poter interloquire con tutti gli stati coinvolti nella gestione del flusso dei Migranti: lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini comunicando, inoltre, di aver deciso di spostare 42 milioni di euro destinati all'accoglienza per i rimpatri regolari.Continua a leggere

Rolling Stones contro Matteo Salvini - anche il vignettista Gipi sputtana la rivista : 'Chi tace avrà i c... suoi' : Dice che non condivide il messaggio della rivista, che non era stato esplicitato nel momento in cui gli hanno chiesto di aderire alla campagna contro la politica del ministro degli Interni. 'A me ...

Estate africana per Matteo Salvini : "In Libia tornerò ancora, ma stiamo parlando anche di altre missioni in altri Paesi nordafricani, ma per motivi di sicurezza non posso dire le date: entro la fine dell'Estate, però, li copriremo tutti". Lo dice il ministro dell'interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa con il vicepresidente del Consiglio presidenziale della Libia, Ahmed Maitig. "Grazie alla Guardia costiera e alla Marina dall'inizio dell'Estate, checché ...

I quattro pilastri della strategia mediatica di Matteo Salvini : C'entra il concetto di framing , cioè il modo in cui le persone 'inquadrano il mondo' attraverso cornici cognitive, interpretando i fatti, le esperienze, i fenomeni politici. Ci sono quattro pilastri ...

Matteo Salvini è il leader più amato del governo - Luigi Di Maio si piazza al sesto posto : Secondo un recente sondaggio realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri in collaborazione con l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company, gli esponenti di governo della Lega avrebbero un gradimento molto alto. Matteo Salvini è il leader più amato, segue Giancarlo Giorgetti. Luigi Di Maio figura al sesto posto.Continua a leggere

Aria di crisi tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini : L’amore tra la conduttrice tv Elisa Isoardi e Matteo Salvini regala continui colpi di scena. Su Instagram della conduttrice ha pubblicato un messaggio: “E ho imparato che si può volare anche soli”. Una citazione del cantante Gio Evan che si aggiunge ad un post di qualche giorno prima in cui sottolineava “L’essenza dell’amore è libertà”. La Rete è confusa e si scatena, vuole capire se la Isoardi e il ...

Matteo Salvini - la vendetta contro il Pd. Augusto Minzolini : 'Come li vuole punire in Parlamento' : La sentenza sui soldi della Lega è stato un brutto colpo per Matteo Salvini , e forse non è un caso che, fatto rarissimo, mercoledì il segretario e vicepremier non abbia rilasciato alcuna ...

Noi non stiamo con Matteo Salvini / Rolling Stone - Artisti italiani "contro" : Enrico Mentana si tira fuori : Rolling Stones Italia chiama all'appello cantanti, attori e Artisti per prendere una posizione contro Matteo Salvini in nome di una comunità aperta, moderna, libera e solidale(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Alfonso Bonafede rimanda Matteo Salvini nella Seconda Repubblica : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, interviene a proposito della sentenza della Cassazione sui conti della Lega e rimanda il collega di governo, Matteo Salvini, alla Seconda Repubblica. Evocando l'epopea berlusconiana contro le toghe. "Tutti devono potersi difendere fino all'ultimo grado di giudizio - afferma Bonafede -. Poi, però, le sentenze vanno rispettate, senza evocare scenari che sembrano appartenere più alla ...